Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 18 dicembre

Continuano senza sosta i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. Secondo l’Oms il pronto soccorso dell’ospedale al-Shifa, il più grande nel Nord di Gaza, è “un bagno di sangue”. Intanto, la Francia ha chiesto un cessate il fuoco immediato e duraturo, mentre nella giornata di ieri il direttore del Mossad David Barnea ha incontrato a Oslo il premier del Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani per continuare a discutere la questione del rilascio degli ostaggi. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, lunedì 18 dicembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 9,00 – Almeno 50 persone sotto le macerie nel campo profughi di Jabalia – Sarebbero almeno 50 le persone sotto le macerie di un edificio nel campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza, colpito ieri in un raid di Israele. Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, ha dichiarato che 90 persone sono state uccise nell’attacco. La protezione civile palestinese non è in grado di raggiungere il zona. Le forze israeliane stanno prendendo di mira Jabalia da due settimane, carri armati circondano il campo da più direzioni. Gli attacchi aerei si sono intensificati nella zona ieri sera.

Ore 7,00 – Consiglio Onu possibile :voto su aiuti a Gaza – Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite potrebbe votare nelle prossime ore una risoluzione redatta da Stati Uniti e Emirati Arabi Uniti che chiede a Israele e ad Hamas una “cessazione urgente e sostenibilie delle ostilità”. L’obiettivo, secondo quanto contenuto nella bozza non definitiva della risoluzione, è permettere l’accesso di aiuti nella Striscia di Gaza – via terra, via mare e attraverso gli aerei – e di istituire un monitoraggio delle Nazioni Unite per verificare che gli aiuti umanitari vengano consegnati. “Noi – ha spiegato un rappresentante degli Stati Uniti, la cui identità non viene citata – ci siamo impegnati in modo costruttivo e trasparente nel tentativo di unire gli sforzi in una risoluzione che venga approvata”.