Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 17 febbraio

Ancora preoccupazione a livello internazionale per l’offensiva che Israele sta per lanciare a Rafah, dove sono accorsi 1,4 milioni di profughi dal resto della Striscia di Gaza. Secondo il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, “sarebbe devastante per i civili”. Intanto l’Egitto prepara un recinto per gli sfollati in caso di esodo. A Khan Yunis, l’esercito israeliano almeno 5 pazienti sono morti nell’ospedale Nasser, dove le forze israeliane hanno fatto irruzione negli scorsi giorni. Dalla commissione europea è arrivata una “ferma condanna” al blitz, che secondo l’esercito israeliano ha portato all’arresto di 20 miliziani. Dal 7 ottobre sono stati uccisi quasi 29mila palestinesi nella Striscia. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, sabato 17 febbraio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 11,55 – Hamas: “Accordo solo con fine guerra e ritiro esercito” – Hamas ai fini di un eventuale accordo per il cessate il fuoco non accetterà “niente altro che una completa fine dell’aggressione, il ritiro dell’esercito d’occupazione da Gaza e la rimozione dell’ingiusto blocco della Striscia”. Lo ha detto il leader di Hamas Ismail Haniyeh su Telegram accusando Israele per la mancanza di progressi nei negoziati su una possibile intesa. Haniyeh ha insistito anche su un altro: quello della liberazione “dei prigionieri palestinesi che scontano pene di lunga durata”. Richieste che Israele ha già respinto in passato come “irricevibili”.

Ore 9 – Israele: “All’ospedale al Nasser arrestati 100 sospetti terroristi” – Truppe israeliane continuano ad operare nell’ospedale Nasser di Kahn Yunis – nel sud della Striscia – dove hanno “arrestato circa 100 sospettati di attività terroristica”. Lo ha fatto sapere il portavoce militare, secondo cui l’operazione “si basa su informazioni dell’intelligence in base alle quali Hamas conduce la sua attività di terrore all’interno dell’ospedale stesso”. Attorno alla zona dell’ospedale, inoltre, sono stati “uccisi terroristi”. Le operazioni continuano anche nel resto della città e nel centro della Striscia.

Ore 8,30 – Wall Street Journal: “Usa prevedono un nuovo invio di armi ad Israele” – L’amministrazione Usa prevede di inviare armi ad Israele per un importo stimato di decine di milioni di dollari, nonostante gli stessi Usa spingano per un cessate il fuoco temporaneo a Gaza. Lo hanno riferito fonti americane citate dal Wall Street Journal, secondo cui la fornitura comprende circa un migliaio di bombe MK.82, sistemi KMU-572 per la precisione delle bombe stesse ed altro. Il piano, hanno spiegato le fonti, è tuttavia ancora in fase di revisione interna e potrebbe cambiare prima di essere inviato in Commissione al Congresso per la definitiva approvazione.

Ore 8 – Mar Rosso, gli Houti rivendicano attacco contro una petroliera britannica – Gli Houti hanno rivendicato l’attacco missilistico contro la petroliera britannica Pollux nel Mar Rosso. La nave battente bandiera panamense, che trasportava greggio diretto in India, è stata colpita ieri a babordo da un missile lanciato dallo Yemen. Secondo le agenzie di sicurezza marittima britanniche Ukmto e Ambrey, è stata colpita a 133 km a nord-ovest del porto di Mokha, al largo dello Yemen. “La nave ha subito lievi danni, l’equipaggio è stato segnalato sano e salvo”.

Ore 4,50 – Onu, in corso esodo di sfollati da Rafah verso il centro della Striscia di Gaza – I palestinesi in fuga dalla città di Rafah, nel sud di Gaza, si stanno spostando da quella regione verso le aree centrali intorno a Deir al-Balah. Lo affermano funzionari delle Nazioni Unite citate dal Times of Israel. Secondo il portavoce dell’Onu Stephane Dujarric “a Rafah, le condizioni umanitarie sono diventate sempre più gravi, con continue segnalazioni di persone che fermano i camion degli aiuti”. In tutta Gaza, Dujarric afferma che la consegna degli aiuti è ostacolata dalle frequenti chiusure delle frontiere, dalle restrizioni sull’importazione di merci, dai danni alle infrastrutture critiche e dalla situazione della sicurezza.