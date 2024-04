Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 17 aprile

Nonostante Biden abbia detto che non intende attaccare l’Iran né appoggiare Israele in un’operazione congiunta, il primo ministro Netanyahu ha ribadito l’intenzione di rispondere a Tehran invitando la comunità internazionale a “rimanere unita” per “resistere a questa aggressione iraniana, che minaccia la pace nel mondo”. Aumenta, dunque, la preoccupazione per una possibile risposta israeliana al lancio di droni scagliato dall’Iran contro Israele. Nel frattempo, l’Onu ha sottolineato in un rapporto che “a sei mesi dall’inizio della guerra” sono “10mila” le “donne palestinesi uccise a Gaza, tra cui circa seimila madri, lasciando 19mila bambini orfani”. Di seguito le ultime notizie di oggi, mercoledì 17 aprile 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Notizia in aggiornamento