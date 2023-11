La diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, giovedì 16 novembre

Hamas avrebbe accettato un principio di accordo negoziato dal Qatar, secondo cui Israele dovrà anche rilasciare alcune donne e bambini palestinesi dalle proprie carceri e aumentare la quantità di assistenza umanitaria consentita nell’enclave palestinese. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì 16 novembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 4,29 – Media palestinesi, vittime in raid su campo profughi – Due edifici residenziali nel campo profughi di Nuseirat a Gaza sono stati colpiti stamattina dalle forze israeliane provocando morti e feriti, secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Vittime si registrerebbero anche nella zona della Stazione di servizio centrale di Gaza, che ospita decine di sfollati.

Ore 2,27 – IDF, attaccate posizioni Hezbollah in Libano – L’esercito israeliano ha attaccato nella notte posizioni e strutture di Hezbollah in Libano. Lo ha affermato un portavoce dell’IDF. Tra gli obiettivi attaccati un deposito di armi, infrastrutture militari, posti di vedetta e posizioni di lancio, inclusa quella utilizzata ieri da Hezbollah per lanciare un missile anticarro verso la città di Shlomi, nel nord di Israele.