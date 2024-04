Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 16 aprile

L’Iran “non ha avuto altra scelta che esercitare il proprio diritto all’autodifesa”. Lo ha detto l’ambasciatore di Teheran all’Onu, Saed Iravani, durante la riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza. Israele, dal canto suo, ha discusso nel gabinetto di guerra convocato dal primo ministro Netanyahu in quale modo rispondere a Teheran. Secondo i media locali, si sarebbe deciso di rispondere in modo “doloroso” ma senza scatenare una guerra regionale. Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 16 aprile 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 9,30 – Media: “Hamas disposto a rilasciare 20 ostaggi per la tregua” – Hamas è ora disposto a rilasciare solo circa 20 ostaggi che rientrano nelle categorie di donne e uomini sopra i 50 anni, in cambio di un cessate il fuoco temporaneo di 6 settimane. È quanto ha riferito un funzionario israeliano al Times of Israel. La proposta è in contrasto con quella avanzata dai mediatori del Qatar, egiziani e americani, che avrebbe previsto la liberazione di 40 ostaggi. “Sinwar non vuole un accordo”, ha aggiunto il funzionario israeliano riferendosi al leader di Hamas, “non gli importa se gli abitanti di Gaza continueranno a soffrire nonostante la straordinaria flessibilità israeliana riguardo a tutte le richieste della proposta americana”.

Ore 9,00 – Il presidente iraniano Raisi promette una risposta “dolorosa” in caso di attacco agli interessi dell’Iran – Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha affermato che il suo Paese risponderebbe in modo ampio e doloroso al minimo attacco agli interessi iraniani. In una telefonata con l’emiro del Qatar, Raisi ha aggiunto che “il sostegno che parte dell’Occidente dà a Israele costituisce motivo di tensione regionale”.

Ore 8,00 – Israele: “Nessun pericolo per Paesi arabi in risposta a Iran” – La risposta all’Iran non metterà in pericolo i Paesi arabi della regione. Questa l’assicurazione – secondo la tv Kan – che Israele ha dato a Egitto, Giordania e agli Stati del Golfo informandoli che la sua azione contro l’Iran sarà effettuata in modo da non coinvolgere loro in una eventuale contro risposta da parte di Teheran. La mossa di Israele è arrivata dopo che i comandanti iraniani hanno minacciato lo Stato ebraico e i suoi alleati di un attacco maggiore se ci fosse stata una reazione armata israeliana ai 300 e passa droni e missili lanciati da Teheran.

Ore 7,00 – Nbc: “Per Usa Israele non colpirà direttamente Iran” – Quattro funzionari statunitensi hanno dichiarato alla Nbc News che un’eventuale risposta israeliana all’attacco iraniano sarà di portata limitata e riguarderà probabilmente attacchi contro armamenti militari iraniani e agli alleati al di fuori dell’Iran. Poiché l’attacco iraniano non ha provocato morti o distruzioni diffuse, secondo i funzionari americani, Israele potrebbe rispondere con una delle sue opzioni meno aggressive: una di queste potrebbe includere attacchi all’interno della Siria. I funzionari non si aspettano che la risposta prenda di mira alti funzionari iraniani, ma che colpisca le spedizioni o le strutture di stoccaggio con parti di missili avanzati, armi o componenti che vengono inviati dall’Iran a Hezbollah.