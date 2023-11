La diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 15 novembre

Israele e Hamas vicini ad un accordo su alcuni ostaggi, scrive il Washington Post citando un alto funzionario israeliano. Hamas intanto diffonde il video di una soldatessa ostaggio rapita il 7 ottobre, prima viva e poi senza vita: “Uccisa da Israele”. L’esercito ha confermato. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 15 novembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 07,30 – Hamas, “assedio ospedale Shifa è crimine contro umanità” – “Le forze di occupazione israeliane stanno commettendo un nuovo crimine contro l’umanità, il personale medico e i pazienti assediando e bombardando il complesso medico di Al-Shifa, a ovest di Gaza City”: lo ha affermato il ministro della Sanità palestinese, Mai Al-Kaila, in una dichiarazione diffusa nelle prime ore di oggi. Lo riporta l’agenzia Wafa citata dal Guardian.

Ore 07,00 – Usa, “non vogliamo vedere scontro a fuoco in ospedale” – “Non vogliamo vedere uno scontro a fuoco in un ospedale”: lo ha detto un portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca commentando la notizia dell’ingresso delle Forze di difesa israeliane nell’ospedale al Shifa di Gaza. Lo riporta la Bbc.

Ore 06,00 – Oltre 100 soldati nel blitz in ospedale al Shifa – Oltre 100 soldati hanno preso parte al blitz di questa notte dell’esercito israeliano nell’ospedale al Shifa di Gaza: lo ha riferito alla Bbc un testimone che si trovava all’interno della struttura, Khader Zaanoun, il quale ha inoltre confermato la presenza di carri armati israeliani nel campus dell’ospedale. “Ho visto sei carri armati all’interno dell’ospedale e più di un centinaio di soldati del commando, sono entrati nel pronto soccorso principale, alcuni soldati erano mascherati e urlavano in arabo ‘non muoverti, non muoverti'”, ha raccontato Zaanoun.