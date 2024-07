Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 15 luglio

Di seguito le ultime notizie di oggi, lunedì 15 luglio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 9,30 – Mar Rosso: segnalato un “incidente” al largo dello Yemen – Un incidente che ha coinvolto una nave in transito nel Mar Rosso è stato segnalato a 70 miglia nautiche (circa 130 chilometri) a sud-ovest del porto di Hodeidah, nello Yemen sud-occidentale controllato dai ribelli sciiti filo-iraniani Houthi. Lo riporta l’agenzia di sicurezza marittima britannica Ukmto, che in merito non fornisce ulteriori dettagli.

Ore 9,00 – Gaza, Idf: “Colpiti decine di obiettivi nella Striscia” – Le forze armate di Israele (Idf) hanno colpito “decine di obiettivi in tutta la Striscia di Gaza” nelle ultime 24 ore, eliminando un imprecisato numero di “cellule terroristiche” in varie operazioni condotte nella notte nel territorio costiero palestinese. Lo riferisce in una nota l’unità portavoce dell’Idf.

Ore 8,00 – Gaza, al-Jazeera: “21 persone uccise in due raid dell’Idf” – Almeno 21 persone sono rimaste uccise e oltre 80 sono state ferite in due diversi attacchi aerei compiuti nelle ultime ore dalle forze armate di Israele (Idf) sulla Striscia di Gaza. Lo riporta l’emittente al-Jazeera, secondo cui 17 palestinesi sono stati uccisi e 80 feriti in un raid dell’Idf su una scuola gestita dall’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), che ospita centinaia di sfollati, nel campo profughi di Nuseirat, nella zona centrale della Striscia. Altre quattro persone invece, compreso un minore, sono morte in un attacco aereo israeliano compiuto nel vicino campo profughi di Maghazi. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, aerei da guerra e droni israeliani hanno continuato a bombardare la Striscia di Gaza durante la notte, con diversi attacchi segnalati nelle località di as-Zawayda, Rafah e Nuseirat.

Ore 7,00 – Yemen, Usa: “Distrutti 4 droni degli Houthi” – Nelle ultime 24 ore le forze armate degli Stati Uniti hanno distrutto tre droni aerei e un’imbarcazione senza pilota appartenenti al gruppo armato sciita yemenita degli Houthi. Lo riporta una nota diramata nella notte dal Comando Centrale delle forze armate degli Stati Uniti (Centcom), secondo cui un drone aereo è stato distrutto in una zona dello Yemen controllata dagli Houthi mentre tutti gli altri dispositivi citati sono stati intercettati dopo essere stati lanciati verso il Mar Rosso.