Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 15 gennaio

A oltre 100 giorni dall’inizio del conflitto, continuano i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. Il premier Netanyahu ribadisce che la guerra finirà soltanto con la distruzione di Hamas: “Nessuno ci fermerà, nemmeno l’Aia o l’asse del male”. Nel frattempo, cresce la tensione in Medio Oriente. Hasan Nasrallah, leader degli Hezbollah libanesi, in un discorso in diretta tv ha dichiarato di non temere una guerra con Israele, mentre il presidente iraniano, Ebrahim Raisi ha dichiarato che il “regime sionista e i suoi sostenitori sono stati sconfitti”. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, lunedì 15 gennaio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 9.30 – Raid israeliano nella città di Gaza: 33 palestinesi uccisi – Un raid delle forze israeliane nella città di Gaza, nella parte settentrionale della striscia, ha ucciso almeno 33 persone e ne ha ferite decine di altre. Lo riporta al Jazeera. Nel nord della striscia di Gaza, secondo l’Onu, le cure mediche sono estremamente limitate, poiché nella zona non ci sono più ospedali pienamente funzionanti.

Ore 9,00 – La Cina chiede una conferenza di pace internazionale – Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha chiesto una conferenza di pace israelo-palestinese ampia e autorevole e un calendario per attuare una soluzione a due Stati. Parlando ai giornalisti dopo i colloqui con il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry al Cairo, Wang ha affermato che la comunità internazionale dovrebbe “ascoltare” attentamente le legittime preoccupazioni in Medio Oriente. Lo ha riportato l’agenzia di stampa cinese Xinhua.

Ore 8.30 – Israele: “L’esercito continua ad operare a Khan Yunis” – L’esercito israeliano sta continuando a premere nell’area di Khan Yunis nel sud della Striscia. Lo ha detto il portavoce dell’Idf, secondo cui i soldati hanno impedito un tentativo di Hamas di trasportare armi in un camion ai suoi miliziani ancora presenti nell’area. Camion che è stato poi distrutto. Sempre a Khan Yunis le truppe hanno fatto irruzione nel Comando centrale della fazione islamica dove sono state scoperte varie armi. Al nord della Striscia sono stati uccisi – secondo la stessa fonte – cinque miliziani.

Ore 8.00 – Cisgiordania, 25 studenti arrestati in raid Israele – Secondo quanto riporta Al Jazeera, le forze israeliane hanno preso d’assalto il campus dell’Università nazionale An-Najah a Nablus, in Cisgiordania, arrestando almeno 25 studenti che stavano organizzando un sit-in di protesta. Citato dall’emittente araba, il rettore dell’ateneo ha affermato che tutte le comunicazioni erano state interrotte dentro e intorno al campus, e che tutti gli studenti presenti avevano ricevuto un messaggio di testo dalle forze israeliane che diceva loro di “arrendersi subito”.

Ore 7.30 – Biden: “Usa non smetteranno di lavorare per portare gli ostaggi a casa” – “Oggi è un devastante e tragico traguardo: 100 giorni di prigionia per le oltre 100 persone innocenti, tra cui 6 americani, che sono ancora tenute in ostaggio da Hamas a Gaza”, “in questo giorno terribile, ribadisco ancora una volta la mia promessa a tutti gli ostaggi e alle loro famiglie: siamo con voi. Non smetteremo mai di lavorare per riportare a casa gli americani”. Lo afferma il presidente Usa, Joe Biden, in una dichiarazione pubblicata a 100 giorni dal 7 ottobre. “Da quando Hamas ha brutalmente attaccato Israele il 7 ottobre, la mia Amministrazione ha perseguito una diplomazia aggressiva per riportare a casa gli ostaggi. Abbiamo visto i primi risultati di questo sforzo alla fine di ottobre, quando due americani si sono riuniti ai loro cari. A novembre, lavorando in stretto coordinamento con Qatar, Egitto e Israele, abbiamo mediato una pausa di sette giorni nei combattimenti che ha portato al rilascio di 105 ostaggi – tra cui un bambino americano di 4 anni – e ci ha permesso di far affluire a Gaza ulteriori aiuti umanitari di vitale importanza”, si legge nella dichiarazione di Biden.

Ore 7.00 – Hamas, pubblicato video di 3 ostaggi israeliani: “Il loro destino sarà svelato oggi” – Hamas ha diffuso il video di tre ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza a 100 giorni dal loro sequestro. Nei filmati appaiono Noa Argamani 26 anni, Yossi Sharabi 53 e Iti Sabirsky 38. Lo riporta il sito di Haaretz che parla di “guerra psicologica” da parte di Hamas. Il gruppo palestinese ha affermato che il destino dei tre verrà svelato oggi. Noa Argamani era stata rapita dai miliziani al festival rave Supernova nel deserto del Negev. Il momento del sequestro era stato ripreso in un video, dove si vede la ragazza caricata sul retro di una moto e portata nella Striscia di Gaza.

Ore 6.30 – Houthi lanciano missile verso nave guerra Usa, abbattuto – Il Comando centrale statunitense (Centcom) ha dichiarato che un missile da crociera antinave è stato lanciato ieri pomeriggio dalle aree dei militanti huthi dello Yemen verso il cacciatorpediniere Uss Laboon nel Mar Rosso meridionale. In un post sul suo account X, il Centcom specifica che il missile è stato abbattuto in prossimità della costa di al-Hudayda da aerei da caccia americani e non sono stati segnalati feriti o danni.