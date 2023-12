Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 15 dicembre

Israele continuerà la guerra contro Hamas “anche senza il sostegno del mondo”, dice Netanyahu dopo le critiche di Biden al suo governo. Oggi il premier israeliano riceverà il consigliere per la Sicurezza nazionale americano Sullivan. Almeno 13 persone sono morte in un bombardamento aereo su un campo profughi di Rafah, secondo i media arabi. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, venerdì 15 dicembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 16 – Intercettati razzi lanciati su Gerusalemme – Sirene sono risuonate a Gerusalemme e nelle comunità circostanti a causa del lancio di razzi dalla Striscia di Gaza che sono stati intercettati. Al momento non ci sono notizie di danni o feriti, hanno riferito i media israeliani.

Ore 15 – Due giornalisti di Al Jazeera feriti a Khan Yunis – Due giornalisti della tv satellitare al-Jazeera sono rimasti feriti a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce la tv satellitare precisando che si tratta di Wael al-Dahdouh, responsabile dell’ufficio a Gaza, e del cameraman Samer Abudaqa, che sarebbero rimasti feriti a seguito di un’operazione di un drone israeliano. Secondo il Committee to Protect Journalists (Cpj), sono almeno 63 i giornalisti e gli operatori dei media (56 palestinesi, quattro israeliani e tre libanesi) rimasti uccisi dall’attacco del 7 ottobre in Israele.

Ore 13,00 – Israele approva l’apertura del valico di Kerem Shalom per far passare gli aiuti verso Gaza – Nell’intento di accrescere il volume degli aiuti umanitari destinati agli sfollati della Striscia il governo israeliano ha approvato oggi la apertura del valico di Kerem Shalom per i camion provenienti dall’Egitto e diretti verso Gaza. Questo valico affiancherà così le attività del vicino valico di Rafah, fra Egitto e la Striscia. Dopo le ispezioni preliminari di sicurezza a Kerem Shalom le merci entreranno così direttamente nella Striscia, senza passare più da Rafah. Lo ha riferito la radio pubblica israeliana Kan.