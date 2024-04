Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 15 aprile

Grazie all’aiuto degli Stati Uniti e dei loro alleati, Israele è riuscito a contrastare la rappresaglia dell’Iran che ha lanciato contro lo Stato ebraico quasi 300 tra droni e missili per vendicare il raid attribuito a Tel Aviv contro il consolato di Teheran a Damasco. La battaglia andata in scena sui cieli del Medio Oriente ha coinvolto diversi Paesi e ha visto intervenire anche le forze schierate nella regione dal Regno Unito e dalla Francia, la Giordania e le milizie filo-iraniane in Iraq, Libano e Yemen. Per Teheran, che ha convocato gli ambasciatori di Regno Unito, Francia e Germania, “la questione può dirsi conclusa” a meno che lo Stato ebraico non decida di optare per un contrattacco, a cui gli Usa – come annunciato da Joe Biden al premier Benjamin Netanyahu – non intendono partecipare. La situazione è talmente grave che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riunito in collegamento video il G7, mentre l’Alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell ha convocato per domani un Consiglio straordinario dei ministri degli Esteri. Intanto la Russia esorta tutti alla “moderazione” e la Turchia chiede a Teheran di evitare una nuova escalation. Continua comunque la guerra in corso da oltre sei mesi nella Striscia di Gaza, dove il bilancio delle vittime supera ormai i 33.700 morti e i 76.300 feriti. Prosegue la violenza anche in Cisgiordania, dove dal 7 ottobre sono morti 464 palestinesi e altri 4.800 sono rimasti feriti. “Basta guerra!”, ammonisce invece Papa Francesco. Di seguito le ultime notizie di oggi, lunedì 15 aprile 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

