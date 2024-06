Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 14 giugno

A oltre otto mesi dagli attentati del 7 ottobre commessi da Hamas e dalla Jihad Islamica in Israele, lo Stato ebraico continua le operazioni militari nella Striscia di Gaza dove i morti hanno ormai superato i 37mila mentre i feriti sono più di 85mila. I negoziati per una tregua continuano con la proposta Usa approvata anche dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu e appoggiata dal G7 in corso in Puglia che resta la migliore chance per fermare le ostilità. Preoccupa però il fronte con il Libano dove ai continui bombardamenti dello Stato ebraico seguono nuovi lanci di razzi da parte del gruppo armato sciita Hezbollah. Resta tesa anche la situazione nel Mar Rosso dove ieri i ribelli filo-iraniani Houthi hanno attaccato dallo Yemen altre due navi mercantili, compresa una diretta dalla Malesia a Venezia. Di seguito le ultime notizie di oggi, venerdì 14 giugno 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

In aggiornamento