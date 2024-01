Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, domenica 14 gennaio

Tensione in tutto il Medio Oriente con gli Usa che hanno colpito nuovi obiettivi degli Houti in Yemen. Mentre il segretario generale dell’Onu Guterres ha invitato tutte le parti a evitare un’escalation, gli Houti hanno promesso una risposta “forte” ed “efficace”. Intanto, continuano i raid israeliani sulla Striscia di Gaza: secondo Hamas, dall’inizio della guerra, sono morti oltre 23mila palestinesi. Secondo il Wall Strett Journal, intanto, Israele avrebbe informato il Cairo che starebbe programmando il lancio di un’operazione militare per prendere il controllo della frontiera tra Gaza e l’Egitto stesso. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, domenica 14 gennaio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 7,00 – Il bilancio delle vittime al centesimo giorno di guerra – Centesimo giorno di guerra, lo spaventoso bilancio delle vittime: 23.843 palestinesi uccisi a Gaza, 347 in Cisgiordania; più di 1.200 persone uccise in Israele, tra le quali 790 civili (dati forniti dal ministero della Sanità palestinese e da fonti ufficiali israeliane).

Ore 6,00 – Media: Gallant lascia riunione dopo diverbio con Netanyahu – Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, è uscito in maniera burrascosa da una riunione del gabinetto di guerra presso la base militare di Kirya a Tel Aviv dopo aver avuto una discussione con il primo ministro Benyamin Netanyahu. Lo riferisce il Times of Israel citando un resoconto privo di fonti, ampiamente riportato dai media ebraici, secondo cui Gallant era contrariato per il fatto che al suo capo dello staff non fosse stato permesso di partecipare alla riunione sulla base del fatto che gli assistenti non erano ammessi, anche se Netanyahu aveva diversi assistenti presenti. “Smettetela di intralciare il mio lavoro”, avrebbe detto Gallant a Netanyahu e al consigliere per la sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi prima di andarsene adirato, sempre secondo quanto riferisce il Times of Israel.