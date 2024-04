Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, domenica 14 aprile

A oltre sei mesi dagli attentati del 7 ottobre in Israele, la guerra a Gaza non si ferma: sono oltre 33.600 i morti e più di 76.300 i feriti nella Striscia dall’inizio delle ostilità. Proseguono le violenze anche in Cisgiordania, dove il ritrovamento del corpo di un 14enne israeliano scomparso da un avamposto illegale vicino a Ramallah ha scatenato la rabbia dei coloni che hanno assaltato almeno 10 villaggi palestinesi, aggredendo i residenti e provocando almeno un morto e 6 feriti. Non si fermano gli scontri nemmeno al confine con il Libano: qui le forze armate israeliane (Idf) e Hezbollah continuano gli scambi di colpi di artiglieria, droni e razzi. Ma è la sfida tra Tel Aviv e l’Iran a tenere con il fiato sospeso l’intera regione. Nello Stretto di Hormuz, la Marina dei Pasdaran ha abbordato una nave portacontainer di Msc battente bandiera portoghese, accusando gli armatori di essere “collegati a Israele”. Lo Stato ebraico minaccia “conseguenze” e chiede nuove sanzioni contro Teheran, che intanto ha lanciato centinaia di droni e missili contro Tel Aviv. Di seguito le ultime notizie di oggi, domenica 14 aprile 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente:

DIRETTA

Ore 9,00 – Meloni convoca una riunione in collegamento video del G7 – La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato per oggi pomeriggio una riunione in collegamento video dei leader del G7 per discutere della ritorsione iraniana contro Israele. Lo riferisce in una nota Palazzo Chigi. “La Presidenza italiana del G7 ha convocato per il primo pomeriggio di oggi una conferenza in collegamento a livello leader, per discutere dell’attacco iraniano contro Israele”, si legge nel breve comunicato.

Ore 8,30 – Riapre lo spazio aereo di Israele, Giordania, Iraq e Libano – Dopo l’attacco iraniano contro Israele, lo Stato ebraico ha riaperto il proprio spazio aereo, così come hanno fatto i governi di Giordania, Iraq e Libano.

Ore 8,00 – L’Iran dopo l’attacco fallito a Israele: “La questione può dirsi conclusa” – La ritorsione dell’Iran contro Israele per il raid del 1 aprile attribuito a Tel Aviv contro il consolato di Teheran a Damasco in cui sono morti, tra gli altri, sette ufficiali dei Pasdaran, compresi due generali, “può dirsi conclusa” con l’attacco lanciato nella notte contro lo Stato ebraico. Lo ha annunciato la missione diplomatica iraniana alle Nazioni Unite, secondo cui l’operazione compiuta nella notte è stata “condotta in base all’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite relativo alla legittima difesa”. “L’azione militare dell’Iran è stata una risposta all’aggressione del regime sionista contro le nostre sedi diplomatiche a Damasco. La questione può dirsi conclusa”, si legge nel comunicato diramato oggi. “Tuttavia, se il regime israeliano dovesse commettere un altro errore, la risposta dell’Iran sarebbe notevolmente più severa. È un conflitto tra l’Iran e il regime canaglia israeliano, dal quale gli Stati Uniti devono restare lontani!”.

Ore 7,00 – L’Iran lancia oltre 200 tra droni e missili contro Israele, le Idf: “Intercettati il 99% dei bersagli, 1 ferito” – Le forze armate di Israele (Idf) hanno intercettato oltre il 99 per cento degli oltre 200 tra droni carichi di esplosivi e missili lanciati ieri sera dall’Iran contro lo Stato ebraico, dove è rimasto ferito un minore ed è stata colpita soltanto una base militare nel sud del Paese, che ha riportato “danni limitati”. Lo ha annunciato in mattinata il portavoce delle Idf, il contrammiraglio Daniel Hagari. “L’Iran ha lanciato decine di missili di superficie verso il territorio israeliano. La stragrande maggioranza è stata intercettata al di fuori dei confini dello Stato di Israele dal nostro sistema di difesa aerea. Alcuni missili sono caduti all’interno del territorio israeliano; in questa fase, siamo a conoscenza di un minore ferito e di un colpo su una base dell’Idf nel sud, dove ci sono stati solo lievi danni alle infrastrutture”. La base è stata identificata come base aerea di Nevatim, che continua a funzionare.