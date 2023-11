La diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 13 novembre

Prosegue la guerra nella striscia di Gaza con morti innocenti ogni ora. Nella giornata di ieri le Forze di difesa israeliane hanno effettutato “pause tattiche nelle attività militari” nella città di Jabalya, situata a 4 chilometri a nord di Gaza, e nel vicino quartiere di Izbat Malien, in modo che i palestinesi potessero raggiungere i corridoi umanitari per evacuare verso sud. Nel frattempo aerei israeliani hanno colpito “infrastrutture terroristiche” in territorio siriano dopo il lancio dalla zona di razzi verso il Golan. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, lunedì 13 novembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 07,00 – Guerra Israele-Hamas, Netanyahu contro l’Onu: “Ha attaccato Israele invece di Hamas” – Il premier israeliano, nel corso di un’intervista alla Cnn, ha ribadito che risponderà alle domande sulla sua responsabilità nella guerra solo dopo aver vinto: “La gente ha chiesto qualcosa a Franklin Roosevelt dopo Pearl Harbor? O a George W. Bush dopo l’11 settembre?”. Poi alla Nbc riferisce di aver offerto carburante all’ospedale di Shifa, ma che le forniture sono state rifiutate. La battaglia contro Hamas, dice, è lo scontro fra “civiltà e barbarie”

Ore 06,00 – Gaza, colpiti anche gli ospedali. Neonati tra le vittime. MSF: “Rischio diventino obitori” – La situazione nelle strutture sanitarie della Striscia è sempre più grave, visto che nei loro pressi si svolgono i combattimenti più accesi fra i militari israeliani e i terroristi di Hamas. “L’Oms è molto preoccupata per la sicurezza del personale sanitario delle centinaia di pazienti malati e feriti e dei neonati che hanno bisogno di assistenza respiratoria, e degli sfollati che si trovano all’interno degli ospedali”, ha dichiarato il segretario generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus