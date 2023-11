La diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 11 novembre

Prosegue senza sosta la guerra nella striscia di Gaza con morti innocenti ogni ora. “Mentre Israele fa tutto il possibile per evitare di colpire i civili, Hamas-Isis fa tutto il possibile per impedire loro di dirigersi verso le zone sicure, e li usa come scudi umani”, le parole di Netanyahu. Nel frattempo nel corso della giornata di ieri in Arabia Saudita è andato in scena un vertice straordinario tra Lega Araba e Organizzazione della Cooperazione Islamica; e il presidente iraniano Raisi è tornato a parlare: “È il momento di agire. Usa forniscono carburante a macchina guerra Israele”. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, sabato 11 novembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 7,30 – Msf: senza cessate il fuoco gli ospedali diventeranno obitori – Le continue interruzioni dell’elettricità e gli attacchi a cui sono sottoposti molti degli ospedali nella Striscia di Gaza rischiano di trasformarli in obitori: è l’avvertimento dell’organizzazione Medici senza frontiere, che chiede un cessate il fuoco immediato per evitare questo rischio. “Se non agiamo ora, se non fermiamo immediatamente questo bagno di sangue con un cessate il fuoco o almeno un’evacuazione sanitaria dei pazienti, questi ospedali diventeranno dei veri e propri obitori”, secondo MSF.

Ore 3,26 – Oms: persi i contatti con l’ospedale al-Shifa – L’Organizzazione mondiale per la Sanità ha fatto sapere di aver perso i contatti con i suoi referenti all’interno dell’ospedale al-Shifa ed esprimendo “grande preoccupazione” per tutti coloro che sono intrappolati nella struttura ha rinnovato l’appello a un cessate il fuoco immediato.

Ore 2,50 – Raid aereo israeliano in Siria – Aerei israeliani hanno colpito “infrastrutture terroristiche” in territorio siriano dopo il lancio dalla zona di razzi verso il Golan. Lo hanno reso noto le forze armate dello Stato ebraico con un breve comunicato.

Ore 1,30 – Israele: Hamas ha perso il controllo su Gaza Nord – Circa 200.000 residenti di Gaza City hanno lasciato la città solo negli ultimi tre giorni. Un dato che fa capire che Hamas “ha perso il controllo della Nord della Striscia”, ha sottolineato in una conferenza stampa il portavoce delle forze di difesa israeliane Daniel Hagari.

Ore 00,40 – Sale a 46 il numero dei soldati uccisi – Le forze armate israeliane hanno fatto sapere che sono 46 i militari uccisi dall’inizio delle operazioni di terra a Gaza.