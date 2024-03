Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 12 marzo

Oltre 31mila persone sono morte e più di 72mila sono rimaste ferite nella Striscia di Gaza a causa della guerra scatenata da Israele contro Hamas dopo gli attentati del 7 ottobre. Nemmeno il Ramadan ferma gli scontri e Tel Aviv non intende fermarsi: il premier Benjamin Netanyahu ha fatto sapere che l’invasione di Rafah, nel sud del territorio costiero dove si sono rifugiati 1,5 milioni di sfollati, è “necessaria per eliminare” il gruppo armato palestinese, nonostante il presidente Usa Joe Biden abbia definito l’operazione “una linea rossa” da non oltrepassare e il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres abbia chiesto una tregua per il Ramadan. Intanto continuano gli scontri anche sul fronte libanese con Hezbollah che lancia droni e razzi su Israele, che risponde bombardando una serie di obiettivi nel sud del Libano. Non si ferma la violenza nemmeno nel Mar Rosso, dove gli Houthi continuano a bersagliare le navi in transito e la coalizione militare a guida statunitense e britannica bombarda le aree dello Yemen controllate dai ribelli.

DIRETTA

Ore 9,25 – Libano: una delegazione di Hamas incontra il leader di Hezbollah a Beirut – Una delegazione di funzionari di Hamas guidata dal vice di Yahya Sinwar, Khalil al-Hayya, ha fatto visita ieri al leader di Hezbollah Hassan Nasrallah a Beirut. Lo ha comunicato oggi in una nota il movimento sciita libanese, secondo cui i partecipanti all’incontro hanno discusso degli sviluppi in corso nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e in tutti gli altri “fronti” che sostengono i negoziati per la fine della “aggressione a Gaza”.

Ore 9,00 – Libano, un morto per raid di Israele nella Beqaa: Hezbollah lancia 100 razzi contro il Golan, Tel Aviv bombarda tre postazioni del gruppo – Continuano gli scontri tra Israele e Hezbollah al confine con il Libano: questa mattina il movimento alleato di Hamas ha lanciato 100 razzi contro Israele e le alture del Golan, un attacco a cui Tel Aviv ha risposto bombardando tre postazioni del gruppo armato sciita. Hezbollah ha risposto così ai bombardamenti condotti nella notte dall’aviazione israeliana vicino a Baalbek, nella valle della Beqaa, che hanno ucciso un civile libanese. Secondo l’esercito israeliano, l’attacco di questa mattina è avvenuto in due distinte ondate: con un primo lancio di 70 razzi e un secondo di 30. Per tutta risposta, Tel Aviv ha bombardato tre lanciarazzi nel sud del Libano.

Ore 8,00 – Cipro: salpa la nave di Open Arms carica di 200 tonnellate di aiuti per Gaza – Una nave dell’ong spagnola Open Arms carica di 200 tonnellate di aiuti alimentari è salpata oggi dal porto cipriota di Larnaca diretta nella Striscia di Gaza. La notizia è stata diffusa dalla no-profit World Central Kitchen (Wck), secondo cui il carico è composto da “riso, farina, legumi, verdure in scatola e altri alimenti proteici”. Gli aiuti sono stati raccolti dalla Wck, dagli Emirati Arabi Uniti e da Cipro. Secondo il quotidiano online Times of Israel la nave attraccherà lungo la costa della Striscia, a sud di Gaza City, presso “un molo costruito dalla Wck”.

Ore 7,00 – Yemen, governo riconosciuto: “11 morti e 14 feriti in raid Usa-Gb” – Una serie di attacchi aerei attribuiti alla coalizione militare guidata da Stati Uniti e Regno Unito che opera nel Mar Rosso ha provocato ieri almeno 11 morti e 14 feriti nello Yemen occidentale. Lo ha reso noto nella notte all’agenzia di stampa Reuters un portavoce del governo internazionalmente riconosciuto del Paese arabo, secondo cui i raid avrebbero colpito diverse città portuali e piccole località dello Yemen occidentale. Secondo l’emittente televisiva locale Al Masirah, considerata vicina ai ribelli Houthi, sono stati almeno 17 gli attacchi aerei compiuti ieri dalle forze anglo-americane su diversi obiettivi del Paese, comprese le città portuali di Hodeidah, il principale scalo yemenita, e di Ras Issa. Intanto nella notte il Comando centrale delle Forze armate Usa (Centcom), che non ha confermato né smentito il bilancio delle vittime reso noto dal governo yemenita a Reuters, ha annunciato di aver condotto ieri “sei attacchi per autodifesa, distruggendo una nave sottomarina senza pilota e 18 missili antinave nelle aree dello Yemen controllate dagli Houthi”. Il Centcom ha poi confermato l’attacco missilistico segnalato ieri dalla società di consulenza britannica Ambrey contro il mercantile “Pinocchio”, battente bandiera liberiana e di proprietà di una società registrata a Singapore: “I missili non hanno colpito la nave e non sono stati segnalati feriti o danni”.