Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 12 giugno

Malgrado l’approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza dell’Onu di una risoluzione presentata dagli Stati Uniti a sostegno della proposta del presidente Joe Biden per un cessate il fuoco tra Israele e e Hamas nella Striscia di Gaza, non si fermano le ostilità nel territorio costiero palestinese dove i morti superano i 37mila e i feriti sono oltre 84mila. Hamas ha accettato la proposta e si è detto pronto a negoziare e anche il governo di Israele è disposto a partecipare ai colloqui, sottolineando come il potenziale accordo consenta a Tel Aviv di raggiungere tutti i suoi obiettivi militari sul campo. Intanto proseguono gli scontri anche con Hezbollah, infiammando il confine tra lo Stato ebraico e il Libano mentre l’Onu indaga sul raid condotto l’8 giugno da Israele a Nuseirat per liberare 4 ostaggi, definendo l’uccisione di centinaia di civili palestinesi un potenziale “crimine di guerra”. Di seguito le ultime notizie di oggi, mercoledì 12 giugno 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

In aggiornamento