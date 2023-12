Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 12 dicembre

I ministri degli Esteri di Italia, Francia e Germania sono favorevoli alla proposta dell’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, di creare “un regime sanzionatorio contro i dirigenti di Hamas in solidarietà ad Israele e per contrastare le operazioni terroristi che del gruppo”. In una lettera congiunta, Antonio Tajani, Catherine Colonna e Annalena Baerbock esprimono il loro “pieno sostegno alla proposta che dovrebbe permettere all’Ue di colpire i membri di Hamas, i gruppi affiliati e i sostenitori delle sue attività destabilizzanti”. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, martedì 12 dicembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 08,00 – Raid israeliano su Jenin, bilancio sale a 4 morti – E’ salito a quattro morti il bilancio di un raid israeliano condotto all’alba sul campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Lo ha indicato il ministero della Sanità palestinese. Secondo i media israeliani, l’attacco è stato eseguito con un drone contro “una cellula di terroristi”. Il sito di Haaretz sostiene che l’obiettivo principale dell’operazione fosse Bakr Zakarna, un membro del Battaglio Jenin, che sarebbe stato ucciso.

Ore 07,30 – Onu, ‘in forte aumento le malattie trasmissibili’ – Il sovraffollamento e le pessime condizioni igieniche nei rifugi dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) nel sud della Striscia di Gaza, hanno provocato un aumento significativo di alcune malattie e condizioni trasmissibili come la diarrea, le infezioni respiratorie acute, le infezioni della pelle e condizioni legate all’igiene come i pidocchi: lo rende noto l’Ufficio per gli affari umanitari dell’Onu (Ocha) nel suo aggiornamento quotidiano. Lo riporta il Guardian. In media, aggiunge l’Ocha, i rifugi dell’Unrwa situati nelle aree centrali e meridionali ospitano 9 volte il numero di sfollati interni rispetto al previsto.

Ore 07,00 – Biden: continueremo ad aiutare Israele a difendersi da Hamas – “Non bisogna essere ebrei per essere sionisti, io sono sionista”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden a un ricevimento alla Casa Bianca in occasione della festività ebraica di Hanukkah. “Continuiamo a fornire aiuti militari a Israele per difendersi da Hamas ma bisogna stare attenti, devono stare attenti: l’opinione pubblica può cambiare da un giorno all’altro”, ha sottolineato Biden ribadendo che gli Usa continueranno a lavorare per “l’assistenza umanitaria ai palestinesi innocenti”. Il presidente americano ha anche condannato l’antisemitismo e le minacce agli ebrei negli Stati Uniti: “Chi tace è complice”, ha attaccato ribadendo che “in America non c’è spazio per l’odio verso gli ebrei o i musulmani”.

Ore 06,00 – Raid drone su cellula ‘terroristi’ a Jenin, 3 morti – E’ di almeno tre morti il bilancio di un raid eseguito con un drone che ha preso di mira “un gruppo di terroristi” a Jenin, in Cisgiordania. Lo hanno riferito i media israeliani, precisando che nel corso dell’operazione sono stati eseguiti arresti. Una fonte della sicurezza israeliana ha spiegato al sito di notizie Walla che è stata attaccata dall’alto “una cellula di terroristi” che lanciava ordigni contro le truppe. Anche l’agenzia palestinese Wafa ha confermato che ci sono vittime.