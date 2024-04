Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 12 aprile

Secondo il Wall Street Journal, che cita funzionari americani, la maggior parte degli ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas sarebbero morti. La notizia arriva proprio mentre a Il Cairo proseguono i colloqui tra le due parti per un cessate il fuoco. La tregua, però, passa proprio dalla liberazione degli ostaggi. Intanto, secondo l’intelligence americana un attacco dell’Iran a Israele potrebbe essere imminente. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nel frattempo, ha assicurato che gli Usa proteggeranno Israele. Di seguito le ultime notizie di oggi, venerdì 12 aprile 2024, sulla guerra Israele-Hamas.

DIRETTA

Ore 10,30 – Israele si è appropriato di quasi 1.000 ettari di terreni in Cisgiordania dal 7 ottobre – Dal 7 ottobre Israele si è appropriato di circa 2.470 acri (circa 1.000 ettari) di terreni tra la Cisgiordania occupata e il confine con la Giordania, dichiarandoli territorio statale, il che significa che potranno essere utilizzati per nuovi progetti di sviluppo immobiliare. Lo riferisce il quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui il risultato dei provvedimenti emanati negli ultimi sei mesi dal governo di Tel Aviv supera qualsiasi altro anno nella storia dello Stato ebraico in termini di nuove acquisizioni di terreni con queste modalità. Il dato è schizzato alle stelle proprio a fine marzo quando, con un decreto firmato dal ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, Tel Aviv si è appropriata di circa 1.976 acri (800 ettari) di terreni nella Valle del Giordano, dove sarà possibile la costruzione di centinaia di unità abitative e di un’area industriale e commerciale. La Valle del Giordano rappresenta circa il 30 per cento del territorio della Cisgiordania e comprende la metà dei terreni arabili della zona. Questa stretta striscia di terra, lunga 105 chilometri, collega la Cisgiordania alla Giordania ed è il punto più basso della superficie terrestre (comprende ad esempio il Mar Morto, che si trova a 790 metri al di sotto del livello del mare). In quest’area vivono 65mila palestinesi e 11mila coloni israeliani.

Ore 10,00 – Israele, sondaggi: “Netanyahu recupera terreno sul rivale Gantz” – L’ex capo di stato maggiore delle forze armate e attuale membro del gabinetto di guerra, Benny Gantz, ha 12 punti di vantaggio sull’attuale premier Benjamin Netanyahu come prossimo capo del governo di Israele, anche se il leader del Likud sta recuperando terreno. È quanto emerge da un nuovo sondaggio pubblicato oggi dal quotidiano israeliano Maariv, secondo cui il 47 per cento degli intervistati si è detto disponibile a votare Gantz come prossimo primo ministro, in calo di un punto percentuale rispetto alle precedenti rilevazioni. Il 35 per cento degli interpellati invece premierebbe ancora Netanyahu, che ha recuperato ben 2 punti in confronto ai precedenti sondaggi del quotidiano israeliano. Secondo le proiezioni di Maariv, il Likud di Netanyahu guadagnerebbe 19 seggi alla Knesset, due in più rispetto ai sondaggi precedenti, un risultato comunque molto lontano dai 32 deputati eletti oggi dal partito del premier in parlamento.

Ore 9,45 – Gaza, Idf: “Ucciso un comandante di Hamas nel nord della Striscia” – Radwan Muhammad Abdullah Radwan, capo della polizia di Jabaliya nel nord della Striscia di Gaza, è rimasto ucciso ieri in un attacco aereo condotto dalle forze armate di Israele (Idf). Lo hanno reso noto oggi l’Idf e i servizi interni dello Shin Bet, secondo cui l’uomo era anche “un agente dell’ala militare” di Hamas. “Radwan ha dato ordini ai miliziani di Hamas ed è stato responsabile di ordinare ai terroristi armati di prendere il controllo dei camion degli aiuti umanitari nel nord della Striscia di Gaza”, si legge in una nota dell’Idf, secondo cui il suo omicidio “riduce la capacità di Hamas di attaccare e prendere il controllo degli aiuti umanitari” nell’area di Jabaliya.

Ore 9,30 – Usa, Austin a Gallant: “Dovevate avvisarci prima del raid a Damasco” – Israele avrebbe dovuto avvisare gli Usa prima di condurre il raid aereo che ha colpito un edificio annesso al consolato dell’Iran a Damasco, in Siria, in cui sono morti sette membri delle Guardie rivoluzionarie di Teheran, compresi il comandante e il suo vice nel Paese arabo. L’appunto, secondo quanto riporta oggi il Washington Post, è stato indirizzato ieri sera dal segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin al suo omologo israeliano Yoav Gallant. Secondo alcuni funzionari statunitensi citati dal quotidiano, la lamentela di Austin era basata sul fatto che il raid potrebbe aumentare i rischi per le forze americane schierate nella regione. Israele è in stato di massima allerta per le annunciate ritorsioni da parte dell’Iran dopo il raid.

Ore 9,00 – Media libanesi: “Hamas ha respinto l’ultima proposta di tregua” – Hamas ha respinto una proposta per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza in cambio della liberazione degli ostaggi rapiti il 7 ottobre. Lo ha reso noto oggi il quotidiano libanese Al Akhbar, considerato vicino a Hezbollah, che in proposita cita non meglio specificate “fonti coinvolte nei negoziati in corso” per raggiungere una tregua nel territorio costiero palestinese. L’organizzazione armata, si legge nell’articolo, è convinta che Israele “non vuole facilitare un accordo che assicuri un cessate il fuoco effettivo e la fine della guerra, e che le pressioni esercitate sulla controparte palestinese da tutti i Paesi arabi e dalle organizzazioni internazionali non riusciranno a modificare la situazione”. Hamas, prosegue il quotidiano libanese, non intende impegnarsi nei colloqui finché le sue richieste di porre fine alla guerra a Gaza non saranno soddisfatte.

Ore 8,00 – Cisgiordania: 2 morti e 3 feriti in scontri con le Idf – Due uomini sono rimasti uccisi nei pressi di Tubas, nella Cisgiordania occupata, durante un raid compiuto alle prime ore di oggi dalle forze armate israeliane (Idf). Lo ha reso noto la Mezzaluna Rossa Palestinese (Palestine Red Crescent Society), secondo cui la prima vittima è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco nel campo profughi di Far’a, mentre la seconda è stata colpita mentre viaggiava a bordo della sua auto a Tubas. Secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa, altre tre persone sono rimaste ferite negli scontri, di cui una versa in gravi condizioni. Le due vittime sono state identificate: si tratta di Muhammad Issam Shahmawi, che secondo il portale israeliano Ynet era legato ai gruppi armati attivi nel campo profughi di Far’a, e di Muhammad Rasool, che secondo il quotidiano online The Times of Israel era un comandante del gruppo terroristico palestinese della Jihad islamica. Dal 7 ottobre scorso, le truppe israeliane hanno arrestato quasi 3.700 palestinesi in Cisgiordania. Secondo le Idf, tra questi, oltre 1.600 erano affiliati ad Hamas o ad altri gruppi armati. Secondo il ministero della Sanità dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), nello stesso periodo sono stati uccisi più di 450 palestinesi nei Territori occupati.