La diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 11 novembre

Mentre si intensifica la battaglia a Gaza City, il premier israeliano Benjamin Netanyahu assicura che l’intenzione di Israele non è quella di governare né tantomeno occupare Gaza. Intanto, il segretario di Stato Usa Antony Blinken dichiara che “troppi palestinesi sono stati uccisi”, mentre preoccupano le affermazioni del ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian che ha affermato: “A causa dell’aumento dell’intensità della guerra contro i residenti civili di Gaza, l’espansione della portata della guerra è diventata inevitabile”. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, sabato 11 novembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 10,20 – Raisi: “Usa forniscono carburante a macchina guerra Israele” – “Gli americani dicono che non vogliono l’espansione della guerra. ma le loro parole e azioni non coincidono. Sono gli americani che forniscono il carburante alla macchina da guerra di Israele contro Gaza”. Lo ha detto il presidente iraniano Ebrahim Raisi all’aeroporto di Teheran prima di partire per Riyadh in Arabia Saudita per il vertice sulla crisi in Medioriente, come riferisce Al Jazeera. “La macchina da guerra a Gaza è nelle mani dell’America, che sta impedendo un cessate il fuoco ed estendendo il conflitto. Il mondo deve vedere il vero volto dell’America”, ha detto ancora Raisi, come riporta il Guardian, sottolineando che “oggi l’unità dei paesi islamici è molto importante”.

Ore 8,15 – Raid israeliani nel Sud del Libano – Raid israeliani questa mattina in territorio libanese. Secondo fonti libanesi citate dal quotidiano Haaretz, questa mattina le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno attaccato vicino al fiume libanelise Zahrani, a circa 40 chilometri dal confine settentrionale di Israele.

Ore 8,13 – Israele, conquistati 11 posti di comando di Hamas – L’esercito israeliano afferma di aver preso il controllo di 11 posti di comando di Hamas. Nella notte le forze della Brigata Nahal hanno individuato e distrutto i tunnel di attacco che si trovavano in prossimità di una scuola. I soldati hanno anche distrutto obiettivi della forza navale di Hamas ed eliminato un commando di miliziani che stava per ingaggiare i soldati della Brigata Givati.

Ore 7,30 – Nasrallah pronuncerà un nuovo discorso alle 14 – Il Segretario generale di Hezbollah Hassan Nasrallah terrà oggi un nuovo discorso pubblico, il secondo dall’inizio della guerra tra Hamas e Israele lo scorso 7 ottobre, alle 14 ora italiana. Nel suo primo discorso Nasrallah aveva annunciato che “tutti gli scenari sono aperti” rispetto al conflitto in corso e “ciò che accadrà sul fronte libanese dipende solo da quello che accade a Gaza”.

Ore 6,50 – Il presidente iraniano Raisi: “È il momento di agire, non di parlare” – Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha accusato gli Stati Uniti di “impedire il cessate il fuoco” nella guerra tra Hamas e Israele e di “fornire carburante per la guerra”. Recandosi al vertice arabo-islamico a Riad, Raisi ha aggiunto che “non è più il momento di parlare, è quello di agire”.

Ore 2 – Oms: a Gaza nessun luogo è sicuro – “Non esiste luogo sicuro e nessuno è al sicuro” nella Striscia di Gaza, il cui sistema sanitario “è in ginocchio”: lo ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un’audizione al Consiglio di sicurezza dell’Onu.

Ore 1,30 – Netanyahu: “Israele fa di tutto per risparmiare i civili” – “Mentre israele fa tutto il possibile per evitare di colpire i civili, Hamas-Isis fa tutto il possibile per impedire loro di dirigersi verso le zone sicure, e li usa come scudi umani”. Lo ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, ribattendo all’appello lanciato dal presidente francese Emmanuel Macron per la fine dei bombardamenti su Gaza. “Questi crimini che Hamas-Isis commette oggi a Gaza domani saranno commessi a Parigi, New York e dappertutto nel mondo, i leader mondiali devono condannare Hamas-Isis, non Israele”, ha concluso.

Ore 00,35 – A Riad vertice straordinario congiunto Lega araba-Organizzazione islamica – L’Arabia Saudita ospiterà oggi, 11 novembre, un vertice straordinario tra Lega Araba e Organizzazione della Cooperazione Islamica. I vertici dei due organismi erano in programma a Riad nel fine settimana, ma era previsto dovessero tenersi separatamente. “Le circostanze eccezionali in corso a Gaza – spiega, invece, una nota del ministero degli Esteri della monarchia saudita – hanno spinto verso un vertice straordinario congiunto Arabo-Islamico”.