La diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 10 novembre

La Jihad islamica ha diffuso un filmato di due israeliani, una donna anziana e un bambino, dicendo di essere pronta a liberarli per ragioni umanitarie. Tel Avid dice sì a pause umanitarie di quattro ore al giorno, ma non cede sul cessate il fuoco. Soldati israleliani nel quartier generale di Hamas vicino a Shifa. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, venerdì 10 novembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 8,00 – Sale a 36 il numero dei soldati israeliani uccisi – È salito a 36 il numero dei soldati israeliani uccisi nelle operazioni di terra contro Hamas nella Striscia di Gaza, rendo noto oggi l’esercito. L’ultima vittima è il sergente Gilad Rozenblit, 21 anni. Le Forze di difesa israeliane (Idf) spiegano che Rozenblit veniva dal kibbutz di Ginegar, era un medico di prima linea ed è stato ucciso in combattimento nel nord di Gaza.

Ore 7,00 – Netanyahu: “Cessate il fuoco significherebbe arrendersi ad Hamas” – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito che il suo governo non è d’accordo a un cessate il fuoco a Gaza. “Significherebbe arrendersi ad Hamas, arrendersi al terrore e alla vittoria dell’asse del male dell’Iran. Non ci sarà alcun cessate il fuoco senza il rilascio degli ostaggi”, ha detto Netanyahu a Fox News, sottolineando che la battaglia “continua contro Hamas ma in aree specifiche e per un certo periodo, qualche ora qui e qualche ora là: vogliamo facilitare il passaggio sicuro dei civili”.

Ore 06,00 – Netanyahu: “Non cerchiamo di governare Gaza, né di occuparla” – “Non cerchiamo di governare Gaza, non cerchiamo di occuparla, ma cerchiamo di darle, così come a noi, un avvenire migliore”. Lo ha dichiarato Benjamin Netanyahu in un’intervista a Fox News. Il premier israeliano ha aggiunto che le operazioni militari nella Striscia vanno “eccezionalmente bene”.