Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 1 marzo

Dopo la cosiddetta “strage della farina”, ovvero la morte di oltre 100 palestinesi arrivata dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco sui palestinesi che cercavano aiuti alimentari, si complicano le trattative tra Israele e Hamas. Dopo la strage, infatti, il presidente Usa Biden non ha potuto far altro che ipotizzare che un cessate il fuoco “probabilmente” non arriverà in tempi brevi. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, venerdì 1 marzo 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 9,00 – Gli Stati Uniti bloccamo dichiarazione di condanna a Israele del Consiglio di Sicurezza dell’Onu – Gli Stati Uniti hanno bloccato una dichiarazione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu che condannava Israele per la strage di palestinesi in coda per ricevere aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Le nazioni arabe non sono riuscite a ottenere il sostegno al testo, avanzato dall’Algeria, che accusava le forze israeliane di aver aperto il fuoco contro i civili in attesa della consegna di cibo e altri aiuti umanitari vicino a Gaza City; il bilancio della tragedia e’ di almeno 112 morti. L’Idf ha negato di aver sparato sulla folla e ha spiegato che la strage e’ stata causata dalla calca.Riyad Mansour, l’ambasciatore palestinese all’Onu, ha detto ai giornalisti – dopo una riunione d’emergenza a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza Onu – che 14 dei 15 membri del Consiglio hanno sostenuto la dichiarazione avanzata dall’Algeria, rappresentante arabo presso l’organismo. Gli Stati Uniti non hanno sostenuto la dichiarazione e il vice ambasciatore americano Robert Wood ha spiegato alla stampa il perche’: “Non abbiamo tutti i fatti sul campo, questo e’ il problema”.Il diplomatico sostiene che ci sono notizie contraddittorie e che gli Stati Uniti stanno cercando di raccogliere tutti i fatti, anche per quanto riguarda le “circostanze su come sono morte le persone”, che e’ una questione chiave.

Ore 8,30 – Macron, immediato cessate il fuoco per distribuire aiuti – Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso la sua “più forte condanna” per l’uccisione di dozzine di palestinesi durante una consegna di aiuti nel nord della Striscia di Gaza. “Profonda indignazione per le immagini provenienti da Gaza in cui i civili sono stati presi di mira dai soldati israeliani”, ha detto sulla piattaforma di social media X. “Esprimo la mia più ferma condanna e chiedo verità, giustizia e rispetto del diritto internazionale”, ha aggiunto. “A Gaza la situazione è drammatica. Tutta la popolazione civile deve essere protetta. Un cessate il fuoco deve essere messo in atto immediatamente per permettere che gli aiuti siano distribuiti”.

Ore 08,00 – Borrell: “Inorridito da massacro, strage inaccettabile” – Il capo della diplomazia europea Josep Borrell ha parlato di “una nuova carneficina” e di morti “totalmente inaccettabili” dopo la morte denunciata da Hamas di oltre 110 persone durante una distribuzione di aiuti a Gaza che si è trasformata in una strage. “Sono inorridito dalle notizie di ulteriori massacri tra i civili di Gaza che erano alla disperata ricerca di aiuti umanitari”, ha detto Borrell sul social network X. “Queste morti sono completamente inaccettabili”.