Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, giovedì 1 febbraio

Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha definito l’Unrwa “la spina dorsale di tutta la risposta umanitaria a Gaza”. Diversi Paesi, tra cui l’Italia, hanno sospeso i fondi all’agenzia per i palestinesi a causa delle accuse di coinvolgimento nell’attacco di Hamas rivolte ad alcuni suoi dipendenti da Israele. “Ieri ho incontrato i donatori per ascoltare le loro preoccupazioni e per delineare i passi che stiamo adottando per affrontarle”, ha fatto sapere Guterres. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì 1 febbraio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.