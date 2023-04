Attentato a Tel Aviv, auto piomba sulla folla: ucciso un turista italiano. Le immagini dell’attacco | VIDEO

Attentato a Tel Aviv, auto piomba sulla folla: ucciso un turista italiano

Un turista italiano di 35 anni, Alessandro Parini, è stato ucciso in un attentato avvenuto a Tel Aviv, in Israele, e rivendicato dalla Jihad Islamica, avvenuto nella serata di venerdì 7 aprile 2023.

L’attacco è avvenuto poco dopo le 9 nel parco Charles Core quando un’auto si è lanciata a tutta velocità contro i passanti. L’attentatore, prima di perdere il controllo e ribaltarsi, ha anche sparato diversi colpi di pistola. L’uomo, identificato come Yousef Abu Jabe, un cittadino arabo-israeliano di 44 anni, è stato poi ucciso dalla polizia.

Nell’attentato, come detto, è morto l’italiano Alessandro Parini, che si trovava a Tel Aviv in vacanza, e sono rimaste ferite almeno altre 7 persone, tra cui un altro nostro connazionale, tutte ricoverate in condizioni non gravi.

“Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico avvenuto in serata a Tel Aviv. Vicinanza alla famiglia della vittima, ai feriti e solidarietà allo Stato di Israele per il vile attentato che lo ha colpito” ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni.

La Jihad Islamica ha rivendicato l’attentato definendo in un comunicato l’attacco “operazione eroica” e “una risposta naturale e legittima ai crimini dell’occupazione contro il popolo palestinese”.

Hamas, invece, ha espresso la sua soddisfazione per una “operazione di alto livello nel cuore della entità sionista, a Tel Aviv” sostenendo che “questi episodi dimostrano il livello raggiunto dalla resistenza dei giovani per colpire gli occupanti”.