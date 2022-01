Israele accusa Emma Watson di antisemitismo per un post pro-Palestina

“Dieci punti a Grifondoro per essere antisemita”, questo il tweet dell’ex ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, Danny Danon, in riferimento a un post pubblicato su Instagram dall’attrice Emma Watson. L’immagine in questione mostra una manifestazione pro -Palestina con la scritta “Solidarietà è un verbo” e come didascalia per accompagnare la foto compare una citazione sul significato della solidarietà della studiosa femminista intersezionale Sara Ahmed. L’immagine è ripresa dall’account Bad Activist Collective ed è stata creata durante gli scontri dello scorso anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Watson (@emmawatson)

Se sotto il post, pubblicato domenica, i “mi piace” sono più di un milione e sono tanti i commenti con le bandiere della Palestina, cuori e ringraziamenti, i funzionari israeliani la pensano diversamente. Come è il caso di Danny Danon (che in passato è stato anche ministro della scienza nel governo di Benjamin Netanyahu) ma anche dell’attuale ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, Gilard Erdan.

10 points from Gryffindor for being an antisemite.@EmmaWatson pic.twitter.com/Qaqkx36JSg — Ambassador Danny Danon | דני דנון (@dannydanon) January 3, 2022

Con un riferimento alla saga cinematografica tratta dai libri di J.K. Rowling, dove Watson interpretava Hermione Granger, Erdan commenta la foto in un post su Twitter: “La finzione può funzionare in Harry Potter ma non funziona nella realtà – scrive – Se lo facesse, la magia usata nel mondo magico potrebbe eliminare i mali di Hamas (che opprime le donne e cerca l’annientamento di Israele) e dell’Autorità palestinese (che sostiene il terrore). Io sarei favorevole”.

La reazione dei funzionari israeliani non è passata inosservata. Sayeeda Warsi, deputata britannica dei Tory, rispondendo a Danon scrive: “Ripeti dopo di me, mostrare solidarietà ai palestinesi non è antisemitismo” definendo “spaventosi” i commenti dell’ex ambasciatore israeliano. Lo scrittore israeliano Abraham Gutman definisce il tweet di Danon “disumanizzante per i palestinesi e una presa in giro per il vero antisemitismo”. Molti poi gli altri commenti in difesa dell’attrice. “Da quando prendersi cura delle persone è antisemitismo?”, scrive ad esempio un utente. Un altro ringrazia Emma Watson, c’è, poi, chi scrive “solidarietà” nei confronti dell’attrice e attivista.