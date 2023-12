“Io Capitano” di Garrone candidato ai Golden Globes

Io Capitano di Matteo Garrone è tra i candidati ai Golden Globes nella categoria del miglior film non in inglese.

Il film, che a Venezia ha vinto il Leone d’argento per la regia e il premio Mastroianni, è quello su cui l’Italia ha puntato per gli Oscar.

Per i Golden se la dovrà vedere il 7 gennaio con Anatomia di Una Caduta di Justine Triet, Past Lives di Celine Song, La società della neve di da J. A. Bayona, The Zone of Interest di Jonathan Glazer e Foglie al vento di Aki Kaurismäki.