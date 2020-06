Insegnante chiama la scuola per dire che è in ritardo, muore dopo pochi minuti in un tragico incidente

Avvisa la scuola che arriverà in ritardo, muore dopo pochi minuti

Emma Fegan era in macchina quando ha telefonato alla scuola dove insegnava per comunicare il suo ritardo, perché doveva accompagnare uno dei figli. Ma dopo pochi minuti è morta in un tragico incidente, con l’auto che è slittata sull’acqua bagnata e poi precipitata nel fiume Trent, vicino Nottingham, in Gran Bretagna: Emma è annegata nel suo abitacolo. “Ho visto tutto e ho sperato che una bolla d’aria avesse protetto il guidatore, ma non è stato così”, ha raccontato un testimone al portale di notizie locali Newarkadvertiser. L’inchiesta intanto ha accertato che la causa della morte dell’insegnante è stata appunto “l’immersione in acqua a seguito di un incidente stradale”.

“Non è una strada trafficata ma il tempo era atroce quel giorno”, ha raccontato un residente della zona. Secondo quanto riportato dall’autista di uno scuolabus, Tomasz Branski, quando piove, l’acqua del Trent diventa profonda fino al ginocchio. Ma altri testimoni hanno dichiarato che la macchina della donna correva troppo velocemente: forse Emma si era affrettata per arrivare in tempo a scuola, dove guidava il dipartimento scientifico dell’Accademia Dukeries di New Ollerton. Aveva 39 anni.

