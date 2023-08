Inghilterra, infermiera killer condannata all’ergastolo: “Ha agito con premeditazione, nessun rimorso”

È stata condannata all’ergastolo l’infermiera inglese Lucy Letby, la peggiore serial killer di bambini nella storia britannica. La 33enne è accusata di aver ucciso sette neonati e tentato di assassinarne altri sei mentre lavorava nel reparto di maternità del Countess of Chester Hospital, Inghilterra occidentale, tra il 2015 e il 2016. La donna non è apparsa in tribunale per la lettura della sentenza, dopo il verdetto di colpevolezza già annunciato negli scorsi giorni.

Nel leggere la sentenza in diretta tv, il giudice James Goss ha parlato di “premeditazione, calcolo e malizia” nelle azioni compiute da Letby, che hanno avuto un “impatto immenso” su molte famiglie.

Secondo il giudice della Manchester Crown Court, la donna ha agito “in un modo completamente contrario ai normali istinti umani di prendersi cura dei bambini e in grave violazione della fiducia che tutti i cittadini ripongono in coloro che lavorano nelle professioni mediche e assistenziali”. La donna, ha ricordato Gross, ha “negato ogni responsabilità” durante il processo. “Non c’è rimorso. Non ci sono attenuanti”, ha detto.