Influencer fa le foto al cibo al ristorante e viene insultata, il cliente le urla contro

Odi et amo per gli influencer. Il periodo di gloria inizia lentamente a finire. Un esempio arriva dagli Stati Uniti. Morgan Raum, food influencer con 140mila follower, ha raccontato un episodio successo in un ristorante al quale stava facendo pubblicità.

Durante la cena ha tirato fuori il suo iPhone e ha cominciato a scattare foto con il flash acceso. Una pratica comune, anche per chi non lo fa per lavoro. Ma che non è piaciuta al suo vicino di tavolo, che ha cominciato a inveirle contro. “Ho cominciato a fare le foto col mio telefono, quando un altro commensale ha cominciato a urlare: “Basta, basta”. Sono rimasta scioccata, nessuno l’aveva mai fatto con me”, ha detto la 26enne. “Gli ho risposto: “Mi dispiace, sto registrando dei contenuti per lavoro”. E lui ha risposto: “Non puoi darci fastidio con la luce mentre mangiamo””. Il suo racconto su TikTok ha diviso gli utenti, tra chi ha attaccato il “cliente esagerato” e chi invece gli ha dato ragione: “È ora che la smettiate, dovete avere rispetto di chi paga per cenare”.

L’episodio è accaduto in un ristorante di New York, dove il coro dei “dissidenti” si sta facendo sempre più forte, tanto che molti locali stanno cominciando a vietare l’uso del flash. Un tema, che sta diventando comune e molti influencer. Una risorsa per alcuni locali, ma un fastidio per molti clienti, che vorrebbero godersi la cena senza essere disturbati.