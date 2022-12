Indonesia, l’eruzione del vulcano Semeru: evacuata un’intera isola | VIDEO

Questa mattina il vulcano indonesiano del Monte Semeru ha eruttato, spargendo ceneri in cielo e rendendo necessaria l’evacuazione di tutti gli abitanti dell’isola principale del paese, Java. Le autorità hanno portato lo stato di allerta del vulcano al livello più alto, il che significa che la sua attività si è intensificata. Non sono stati segnalati feriti, ma quasi 2mila persone sono state evacuate dall’area intorno al Monte Semeru.

pemukiman warga sudah terpendam abu vulkanik semeru, aksesnya juga sudah tertimbun total, stay safe everyone. pic.twitter.com/mt0VhVMUSD — osé (@rosedatives) December 4, 2022

La popolazione è invitata a tenersi ad almeno 8 km di distanza, mentre colate di lava si riversavano dalle pendici. L’aumento del livello di minaccia da tre a quattro significa anche che il pericolo può concretamente estendersi alle case delle persone, ha riferito a un’emittente nazionale un portavoce del Centro indonesiano per la vulcanologia e la mitigazione dei rischi geologici (PVMBG). Un ponte in fase di ricostruzione dopo una precedente eruzione è stato gravemente danneggiato.

Mohon Doanya semua untuk Lumajang, Erupsi Semeru sedang berlangsung. Di rumahku, seperti mendung mau hujan. pic.twitter.com/UBaHlDLkTT — NineInspire (@AnggraNing) December 4, 2022

La cenere vulcanica mista a pioggia monsonica si è riversata su diversi villaggi vicini, almeno sei in totale. I video dell’evento hanno mostrato il cielo diventare nero mentre un enorme pennacchio di cenere oscurava la luce del sole. Il Giappone ha emesso un allarme tsunami per le sue isole più meridionali dopo l’eruzione, ma i meteorologi hanno affermato che non sono stati osservati cambiamenti nella marea. Semeru – noto anche come “The Great Mountain” – è il vulcano più alto di Java con i suoi 3.676 metri, ed è uno dei più attivi. La sua ultima eruzione c’è stata esattamente un anno fa: rimasero uccise 50 persone. L’eruzione segue anche una serie di terremoti nell’ovest dell’isola di Giava, situata a circa 640 chilometri a est della capitale dell’Indonesia Jakarta.