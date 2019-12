India, donna sopravvissuta a uno stupro di gruppo: le danno fuoco mentre va in tribunale per l’udienza

In India una donna è stata data alle fiamme mentre si dirigeva in tribunale per il processo dopo la denuncia di uno stupro subito a marzo 2019. Il tragico episodio è avvenuto nel villaggio di Unrao, nello Stato centrale dell’ Uttar Pradesh. Adesso la 25enne si trova in ospedale a Lucknow in prognosi riservata per le gravi ustioni riportate sul 70 per cento del corpo.

Lo stupro risale a marzo 2019, quando due uomini del suo villaggio l’avevano violentata filmano la scena. Nella giornata di oggi, 5 dicembre 2019, mentre si dirigeva all’udienza in tribunale, è stata aggredita da 5 uomini che l’hanno cosparsa di benzina e le hanno dato fuoco. Tra i cinque aggressori, ci sono anche i due uomini accusati dello stupro. La polizia ha fatto sapere di avere già arrestato tutti gli assalitori.

Potrebbero interessarti Bosnia: sciopero della fame dei migranti nel campo profughi di Vucjak Turchia, 20enne assassinata: 390esimo femminicidio del 2019 Trump vuole mandare 14mila nuovi soldati in Medio Oriente