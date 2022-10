Zuppa contro i girasoli di Van Gogh: incriminate per “danneggiamento” le due attiviste

Sono state incriminate per danneggiamento Anna Holland, 20 anni, di Newcastle-upon-Tyne, e Phoebe Plummer, 21 anni, di Clapham, a sud di Londra: sono le due giovanissime attiviste per il clima che venerdì scorso hanno lanciato due barattoli di zuppa di pomodoro sui Girasoli di Van Gogh esposti alla National Gallery di Londra: la loro azione di protesta per portare all’attenzione del grande pubblico la questione climatica non aveva danneggiato la tela, protetta da un vetro, ma la cornice del dipinto. Le due ragazze si erano poi incollate al muro pronunciando slogan in difesa dell’ambiente.

Nel pomeriggio di sabato sono comparse presso la Westminster Magistrates’ Court per chiarire la loro posizione. Il procuratore Ola Oyedepo ha detto che le due hanno lanciato la “sostanza arancione” sapendo che c’era un “vetro protettivo” sul dipinto vero e proprio. In questa fase non è chiaro quale sia il valore del danno alla cornice, il procuratore ha stimato che sia “significativamente inferiore alla soglia delle 5mila sterline”. Il giudice distrettuale Tan Irkam ha rilasciato la coppia su cauzione a condizione che non entrino in gallerie o musei e non portino con loro vernici o sostanze adesive in un luogo pubblico. Per loro il processo si terrà il 13 dicembre presso la City of London Magistrates’ Court.

Nella capitale del Regno Unito va avanti ormai da più di due settimane la protesta del gruppo “Just Stop Oil”, contrario all’utilizzo dei combustibili fossili. La polizia metropolitana ha affermato che venerdì sono stati effettuati 28 arresti in relazione alle manifestazioni nel centro di Londra. Anche Lora Johnson, 38 anni, di Reydon, Suffolk, è apparsa in tribunale sabato accusata di danni all’insegna principale fuori New Scotland Yard: il noto cartello è stato imbrattato con vernice gialla e i manifestanti hanno bloccato la strada davanti all’edificio. L’azione collettiva dovrebbe durare per più di un mese.