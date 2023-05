Quando ci sarà l’Incoronazione di Re Carlo III: data e orario

Quando si terrà l’incoronazione di Re Carlo III? Qual è la data e l’orario della cerimonia? Si tratta di un evento molto atteso e di portata planetaria, che verrà seguito dalle tv di tutto il mondo. Saranno presenti circa 2000 invitati, anche se sarà una cerimonia molto più breve e semplice rispetto a quella di 70 anni fa della Regina Elisabetta II. Appuntamento dalle ore 12 italiane, le 11 in Inghilterra, di sabato 6 maggio 2023 con l’inizio della funzione all’abbazia di Westminster. Buckingham Palace ha fatto sapere che “sarà una cerimonia “radicata nelle tradizioni di lunga data”, ma “rifletterà anche il ruolo del monarca oggi e guarderà al futuro”.

A Londra dunque è tutto pronto per l’incoronazione di Re Carlo III. Il rito prevede l’investitura formale di un monarca con i suoi poteri regali e come capo della Chiesa d’Inghilterra, secondo un rito che ha quasi mille anni. Una cerimonia unicamente simbolica e religiosa: Carlo III è infatti re dal giorno della morte della madre, Elisabetta II. Già intorno alle 11.20 italiane partirà la processione che porterà Re Carlo e la Regina Camilla verso il luogo dell’incoronazione.

Il re presiede anche il Commonwealth delle Nazioni, un’organizzazione intergovernativa di 56 stati, eredità del periodo imperiale: oltre al Regno Unito, 51 nazioni che oggi volontariamente fanno parte del Commonwealth erano colonie dell’Impero britannico, o ne erano legate più o meno direttamente dal punto di vista amministrativo.

Streaming e tv

Abbiamo visto quando (data e orario) si terrà l’incoronazione di Re Carlo III, ma dove vedere la cerimonia in diretta tv e in streaming? Si tratta di un evento di portata planetaria, che sarà trasmesso in diretta TV dalla BBC per i cittadini britannici, ma si potrà seguire live anche in Italia. Diretta sabato mattina, 6 maggio 2023, su Rai 1, Canale 5, La7 e Real Time, oltre a finestre sui canali all news come Sky Tg24 e Rai News 24. Su Rai 1 speciale Tg1 che prenderà il via alle 11:45 e terminerà alle 15:30 con uno stacco per l’edizione del telegiornale delle 13:30. Su Rai 2, invece, in prima serata ci sarà un approfondimento con commenti, mentre su RaiNews sono previste finestre sulla Coronation Ceremony durante l’arco di tutta la giornata, così come nei programmi di intrattenimento del day time della TV di Stato.

La diretta dell’incoronazione su Canale 5 avverrà con uno speciale di Verissimo, in collaborazione con la redazione del Tg5. A partire dalle 11:00 circa, Silvia Toffanin presenterà dunque L’incoronazione di Carlo III. Diretta anche su La7 con uno speciale del Tg di Enrico Mentana. Diretta infine anche su Real Time le cui trasmissioni prenderanno il via già alle 8:30 di mattina con il commento di due esperti di Casa Windsor: Francesco Vicario (caposervizio di Gente) e Flavia Cercato, conduttrice televisiva e radiofonica.