Mostra ai poliziotti una falsa patente intestata a Boris Johnson dopo l’incidente: “Purtroppo per lui non ci siamo cascati”

Quando – dopo averlo fermato per un controllo di polizia – gli hanno chiesto i documenti, gli agenti olandesi sono rimasti senza parole: l’uomo che avevano appena fermato per essersi messo alla guida in stato di ebrezza, un cittadino ucraino di 35 anni, ha esibito loro una finta patente di Boris Johnson, correlata di fotografia e data di nascita dell’ex premier britannico.

Il guidatore, residente nella cittadina di Zuidhorn, era andato a schiantarsi con la sua auto contro una palo nella città di Groninga poco dopo la mezzanotte di domenica. Ha abbandonato il mezzo in strada e si è diretto verso un ponte. Lì gli agenti lo hanno trovato e gli hanno chiesto di sottoporsi all’etilometro. “La persona non è stata in grado di identificarsi e ha rifiutato di sottoporsi al test”, ha dichiarato il portavoce della polizia Thijs Damstra. Durante la perquisizione dell’auto è venuta fuori la patente falsa. “Sfortunatamente per questa persona, non ci siamo cascati”, hanno commentato i poliziotti di Groninga.

Non è stato chiarito dove sia stato prodotto il documento falso. Kysia Hekster, ex corrispondente dalla Russia per l’emittente pubblica olandese Nos, ha spiegato quanto sia facile reperire patenti false in Ucraina: “Puoi acquistare queste patenti di guida nei negozi turistici. Li ho da Merkel e Zelensky, tra gli altri”.