Incidente in barca, bambina muore risucchiata dall’elica

Una bimba di 11 anni è morta in un drammatico incidente in barca, mentre era era a bordo insieme ad altre 11 persone. La piccola è stata risucchiata dalle eliche dopo che l’imbarcazione si è ribaltata, travolta dalla scia provocata da un altro motoscafo, e per lei non c’è stato più nulla da fare. La vittima si chiama Olivia Knighton, figlia maggiore dell’ex portiere di lunga data della MLS americana Brad Knighton.

L’incidente si è verificato vicino a Little River, sulla costa della Carolina del Sud, lo scorso mercoledì. A ribaltarsi, un’imbarcazione di 12 piedi (circa 7 metri) che trasportava 12 persone, tra cui Olivia. Dopo che il motoscafo è stato colpito dalla scia di un’altra barca, 9 dei passeggeri sono finiti in mare ma nessun altro ha riportato conseguenze, mentre la bambina è stata colpita da un’elica che le ha provocato ferite mortali.

“Non ci sono parole per esprimere la profondità del nostro immenso dolore in questo momento. La nostra famiglia è ancora sotto choc per l’improvvisa e tragica perdita della nostra bellissima e brillante figlia, Olivia, a causa di uno sfortunato incidente in barca ieri. Siamo ancora increduli che la sua luce brillante e pura ci sia stata tolta così all’improvviso. In qualche modo ce la faremo insieme come una famiglia. Olivia amava il calcio e la Revolution con tutto il cuore. La nostra famiglia ha sempre sentito il tuo sostegno durante la mia carriera. Avremo bisogno di te e delle tue preghiere con noi ora più che mai”, ha scritto sui social il padre della giovane vittima.