Tragedia sulle Alpi, 12enne esce fuori pista mentre va sugli sci e si schianta contro un albero: morta nella notte

Incidente sugli sci nel comprensorio di Spieljoch a Fuegenberg (Zillertal) in Austria: una ragazzina di 12 anni si è schiantata contro un albero mentre scendeva a gran velocità ed è morta in seguito alle gravissime lesioni riportate.

Un testimone che ha allertato i soccorsi ha detto che la giovane si trovava nei pressi del bivio delle piste “Talabfahrt” e “Abfahrt Mittelstation” quando è uscita di pista. I fatti sono accaduti ieri intorno alle 16.

Trasportata in eliambulanza alla clinica universitaria di Innsbruck, la giovane è stata operata d’urgenza ma non è bastato per salvarle la vita: è morta nella notte.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale avrebbe perso l’equilibrio dopo una manovra giudicata sbagliata. Con l’inizio della stagione invernale sempre più persone si recano in montagna a praticare sport, e sulle Alpi si verificano si conseguenza sempre più incidenti.

Nella giornata di ieri, presso la stazione sciistica di Lech, in Austria, dieci sciatori sono stati investiti da una valanga. Sono stati tutti recuperati, gli ultimi due soltanto nella notte: sono gravemente feriti. Si trovavano a 2.700m di altitudine, nel Land alpino occidentale del Vorarlberg.

In totale quattro delle dieci persone tratte in salvo hanno richiesto cure mediche: sono ricoverati nell’ospedale di Innsbruck, in Tirolo. “Secondo le ultime informazioni, possiamo concludere che non ci sono più dispersi”, ha dichiarato la polizia, citata dall’Apa, che non ha reso noto le nazionalità degli sciatori coinvolti.