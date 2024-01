Incidente al Boeing 737, fermi per precauzione in diversi Paesi del mondo

L’autorità di regolamentazione della sicurezza aerea statunitense ha dichiarato sabato di aver messo a terra alcune versioni dei jet 737 MAX 9 della Boeing in attesa di ispezioni, causando dozzine di cancellazioni di voli un giorno dopo che un pannello è esploso da uno degli aerei sopra lo stato americano occidentale dell’Oregon. La Federal Aviation Administration “richiede ispezioni immediate di alcuni aerei Boeing 737 MAX 9 prima che possano tornare in volo”, ha dichiarato l’agenzia su X. Verrebbero colpiti circa 171 aerei in tutto il mondo e ogni ispezione richiederebbe dalle quattro alle otto ore.

The FAA is requiring immediate inspections of certain Boeing 737 MAX 9 planes before they can return to flight.

Safety will continue to drive our decision-making as we assist the @NTSB’s investigation into Alaska Airlines Flight 1282. – @FAA_Mike pic.twitter.com/YsuQimg2pq

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 6, 2024