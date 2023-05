Incendio sulla nave da crociera Pacific Adventure: panico per i 3 mila passeggeri

Ore di paura su una nave da crociera a largo dell’Australia. Oltre 3.000 ospiti e 1.000 membri dell’equipaggio sono stati costretti a fuggire dalle loro stanze a causa di un incendio divampato a bordo. In particolare le fiamme sarebbero partite da un balcone di una stanza della nave da crociera di lusso.

Intorno alle 3:30 della notte del 28 maggio i passeggeri della Pacific Adventure, che si trovava appena a sud di Sydney, nel New South Wales in Australia, sono stati chiamati per radunarsi in un luogo sicuro dall’equipaggio, tutti in preda al panico.

Pacific Adventure cruise passengers were called from their rooms in the early hours of the morning after a small fire broke out on the ship’s balcony. DETAILS: https://t.co/L0K595hFqF#9News pic.twitter.com/VtaSUpEj3y — 9News Sydney (@9NewsSyd) May 28, 2023

In video postato sui social si vedono le fiamme che esplodono dal balcone. I passeggeri sono stati radunati insieme in giubbotti di salvataggio nei punti di ritrovo sulla nave. I siti web di monitoraggio delle navi nelle scorse ore hanno mostrato che la Pacific Adventure sta tornando in porto.

Intanto la compagnia ha fatto sapere che “questo incendio ha attivato le nostre procedure di risposta alle emergenze, incluso un raduno completo di ospiti ed equipaggio e ringraziamo tutti a bordo per la loro collaborazione. L’entità del danno e la causa dell’incendio devono ancora essere completamente determinate e rimangono oggetto di indagine”