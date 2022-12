Incendio in casa: morte la mamma e sua figlia di 2 anni, grave il padre

Una donna di 24 anni e sua figlia di 2 anni sono morte in un incendio. È accaduto a Voudenay, in Francia, nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 dicembre 2022. Le due vittime si trovavano in casa, dove è esploso l’incendio che è costato loro la vita. Il compagno e padre della piccola si è, invece, salvato. L’uomo ha riportato diverse ferite al volto, ma è riuscito a chiamare i soccorsi. Ora è sotto shock, per non essere riuscito a strappar via dalle fiamme la 24enne e la figlia.

Il fuoco si sarebbe propagato tra mezzanotte e l’una. Le cause sono ancora da chiarire, ma dai primi rilievi la polizia ha potuto concludere che si sarebbe trattato di un incidente. La casa, costruita su due livelli, ha preso fuoco interamente.

Le fiamme hanno fatto crollare il tetto, caduto sulle due vittime che stavano dormendo al piano di sopra. Il superstite ha provato a domare le fiamme e mettere in salvo la compagna e sua figlia, ma non ci è riuscito. Quando i vigili del fuoco accorsi, circa una trentina, sono riusciti a spegnere l’incendio, non c’era più nulla da fare. La mamma e sua figlia sono state trovate senza vita sotto le macerie. La polizia francese indaga per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.