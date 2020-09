Un incendio devasta il campo profughi Moria a Lesbo: migliaia di migranti in fuga

Un vasto incendio è divampato nella notte nel campo profughi di Moria, a Lesbo, che è stato parzialmente evacuato a seguito del rogo. L’incendio, secondo quanto comunicano i vigili del fuoco locali, sarebbe divampato in più punti. Il campo di Moria attualmente accoglie circa 12.700 richiedenti asilo ed è il più grande d’Europa.

Inizialmente sembrava che i roghi fossero frutto di una protesta contro il lockdown imposto per ridurre le possibilità di contagio da Covid-19, ma le autorità greche hanno smentito questa ipotesi sollevata dai media greci. Sembra però che i vigili del fuoco abbiano incontrato resistenze durante i soccorsi. Al momento non risultano feriti, ma migliaia di migranti sono in fuga dalla struttura.

Le misure contro il contagio da Coronavirus sono state imposte dopo che un rifugiato somalo è risultato positivo al Covid-19. Finora nel campo sono stati registrati 35 casi e ora le autorità sanitarie dell’isola hanno programmato più tamponi per le persone che risiedono nel campo.

