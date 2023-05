Imprenditore porta i dipendenti in vacanza lusso e chiude per una settimana

Avrà forse vinto al Superenalotto? Non lo sappiamo. Ma probabilmente l’imprenditore è solo felice del lavoro dei suoi dipendenti, tanto che ha deciso di chiudere per una settimana e portarli tutti in un resort per una vacanza lusso. La notizia sta facendo il giro del web, e probabilmente è giusto che sia così, visto che fa tanto clamore sapere che un datore di lavoro decide di bloccare la sua attività per 7 lunghi giorni e concedere una lussuosa vacanza con spese pagate ai suoi 60 dipendenti.

Lui è Khairul Aming, imprenditore malese dedito alla vendita di salse chili conosciute come “sambal”. Ha deciso di premiare il buon momento lavorativo della sua attività con un gesto che i suoi 60 dipendenti della fabbrica non dimenticheranno.

“Tutto lo staff è felice”, ha scritto Aming in un post sul suo profilo Instagram. Il personale ha potuto trascorrere cinque giorni di ferie nel lusso. Tutto pagato in un resort sulla spiaggia. La località prescelta è stata Langkawi, un arcipelago turistico nel nord-ovest della Malesia. I 60 dipendenti avevano biglietti aerei gratuiti, soggiorno in un hotel 5 stelle con ampie camere vista mare e pasti inclusi, compresa una cena di gala.