Obiettivo eterna giovinezza. A sfidare i segni inesorabili del tempo stavolta ha deciso di provarci un magnate americano dell’hi-tech, Bryan Johnson, che ha deciso di passare dall’età anagrafica di 45 anni alla prestanza fisica di un 18enne. L’imprenditore investe 2 milioni l’anno per riprogettare il suo corpo, a prescrivergli un rigido protocollo quotidiano e a monitorarne i risultati è un’equipe di medici specializzati.

Johnson dichiara che dopo due anni di intensi trattamenti ha ridotto la sua età epigenetica di 5,1 anni (record del mondo, proclama), ha abbassato del 24% il suo tasso di invecchiamento, ha un perfetto rapporto tra muscoli e grasso, la sua temperature corporea è diminuita di 3 gradi Fahrenheit (è di circa 34,8 °C al posto dei normali 36,5 °C), ha il cuore di un 38enne, la pelle di un 27enne e, soprattutto, i test fisici sono quelli di un 18enne. In pratica, scrive sul suo sito, mentre noi mortali invecchiamo di un anno ogni 365 giorni, a lui ne servono 453.

La missione di Bryan Johnson è di riportare i suoi organi, cervello compreso, all’età di 18 anni. Ha deciso di chiamare il progetto “Blueprint” e di farvi da cavia egli stesso. L’idea è nata negli anni di pandemia come reazione a una forte depressione che lo aveva portato ad avvertire addirittura istinti suicidi.

Il capo del suo staff è il 29enne Oliver Zolman, esperto di medicina rigenerativa, che tiene sotto stretto controllo giornaliero una settantina di parametri vitali e fisici del suo paziente. Johnson si alza ogni giorno alle 5, assume una ventina tra medicinali e integratori: tra questi licopene per le arterie e il benessere della pelle, metformina (un antidiabetico) per prevenire i polipi nell’intestino, pillole di curcuma, pepe nero e zenzero per gli enzimi del fegato e per ridurre l’infiammazione, zinco per integrare la dieta vegana, microdosi di litio per la salute del cervello. Poi un’ora di palestra con 25 esercizi specifici studiati per lui, durante la settimana sono previste sessioni più intense.

I suoi medici tengono sotto controllo la sua temperatura corporea, il glucosio nel sangue, la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno durante il sonno e il peso delle ossa. Il magnate dell’hi-tech si sottopone a impulsi elettromagnetici per migliorare il tono muscolare e indossa occhiali che bloccano la luce blu per due ore prima di andare a dormire. Ogni trattamento è registrato e studiato dalla sua squadra di professionisti e da lui stesso.

Ma Johnson non è l’unico tra i miliardari hi-tech con il pallino della giovinezza eterna. Peter Thiel, co-fondatore di PayPal, ha investito milioni di dollari nella fondazione Sens, il cui obiettivo è realizzare un futuro senza malattie legate all’età. Jeff Bezos e Yuri Milner sono alcuni degli investitori che hanno messo 3 miliardi di dollari l’anno scorso in Altos Labs, una società per il ringiovanimento delle cellule.