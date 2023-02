Le evoluzioni di un enorme squalo martello hanno affascinato e incuriosito un gruppo di turisti in viaggio alle Bahamas. Ma a sorprenderli ancor più è stata la reazione di un cane che si è lanciato in acqua per affrontarlo: in molti si sono messi a urlare impauriti che lo squalo potesse contrattaccare il cane e ferirlo. Poi lo squalo si è allontanato lentamente, per la gioia e la sorpresa della folla.

“Non siamo sicuri se il cane volesse solo giocare o volesse proteggere la sua casa, ma è semplicemente saltato dentro! – racconta una donna alla NBC News -. È riuscito a sguazzare e ha anche provato a staccare un pezzo dalla sua pinna, ma lo squalo si è allontanato a nuoto, piuttosto insicuro di quello che era appena successo!”