Spende più di 16mila euro per diventare come Barbie: “Dentro mi sento uomo, amo le donne”

Ha speso più di 16mila euro per somigliare a Barbie, ora fatica a trovare una ragazza: “Il mio look le confonde”

A 26 anni ha ricevuto iniezioni pari a circa 16mila euro per somigliare il più possibile a Barbie: questa è la storia di Honza Šimša, un ragazzo di Brno (Repubblica Ceca) che di giorno indossa abiti sobri da lavoro, mentre la sera sfoggia piume e tacchi alti. Honza ha ammesso che il suo aspetto, però, confonde le ragazze e non ha ancora trovato una che faccia al caso suo. “Mi vesto in questo modo e mi piaccio così, dentro di me però sono un uomo. Sono attratto dalle ragazze, ma alcune hanno dei problemi con il mio look perché le confonde. Al momento sono single e sto benissimo così”, ha concluso Honza. La ragazza ideale? Con un look simile al suo (da Barbie). Honza ha specificato che si piaceva anche prima, quando aveva un look tipicamente mascolino, soltanto che adesso si piace di più.

Per somigliare ad una bambola di plastica il percorso è stato lungo e costoso (ed è iniziato nel 2017), per fortuna – come spiegano i tabloid inglesi – pare che alcune delle iniezioni mensili alle labbra, guance e mento gliele abbia regalate un suo amico medico. E non sono ancora finite: in futuro prevede interventi di chirurgia estetica. Alla fase iniziale della sua trasformazione, il ragazzo ha rivelato di essere stato inondato di critiche e commenti negativi: “La gente è molto antiquata e siccome io appaio come un uomo ma ho labbra grandi e mi trucco ho attirato molta attenzione, non sempre positiva”.

