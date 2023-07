“Help me”, rapita a 13 anni si salva scrivendo aiuto su un foglio

Una richiesta d’aiuto scritta su un pezzo di carta stropicciato. Così si è salvata una ragazzina di 13 anni, dopo essere stata rapita nel parcheggio di una lavanderia a gettoni. L’uomo, Steven Robert Sablan, 61 anni, texano, è stato arrestato con l’accusa di sequestro di minore e violenza sessuale. I fatti sono avvenuti nel sud della California all’inizio di luglio, ma la storia è emersa solo ora, con l’incriminazione. La giovane era stata rapita mentre camminava lungo un marciapiede di San Antonio, in Texas, costretta dall’uomo armato a salire in auto, per un viaggio che l’ha portata fino in California, dove è stata salvata.

L’uomo aveva fermato la macchina a Long Beach per andare in una lavanderia a gettoni a lavare i propri vestiti, lasciando la vittima chiusa in auto, secondo quanto ricostruito dalla polizia. Rimasta sola, la ragazzina ha mostrato un pezzo di carta con scritto “Help Me!” alle persone che si trovavano nel parcheggio. Una di queste ha chiamato subito la polizia, che ha trovato la giovane molto provata, secondo quanto riporta Repubblica.

Il rapitore era ricercato, considerato armato e pericoloso, e aveva precedenti per rapina e droga. Nella sua auto sono stati trovati una pistola ad aria compressa, un coltello a serramanico e manette. Ora rischia l’ergastolo.