Harry e Maghan Markle, il retroscena sul documentario: “Si sono contraddetti molte volte”

Nuove indiscrezioni su Harry e Maghan Markle. Come noto, nei prossimi mesi su Netflix uscirà il documentario scandalo della coppia. Documento che dovrebbe fare tanto rumore, ma sembra che le loro affermazioni non siano state proprio lineari. Secondo diversi rumors, la coppia si sarebbe “contraddetta” più di una volta. Dichiarazioni diverse che, secondo quanto riferito da una fonte a Page Six, avrebbero “confuso” i registi durante le riprese del documentario. Sembra infatti che le dichiarazioni di Harry e Meghan si contraddicevano con ciò che il Duca ha scritto nelle sue memorie e che oltretutto hanno fatto richieste significative per tornare indietro nei contenuti che loro stessi hanno fornito per il progetto.

Il biografo reale Tom Bower ha detto che Harry e Meghan sono bloccati sia per i loro accordi con Netflix e Penguin Publishing per lo show televisivo, sia per il libro di memorie di Harry. Bower ha affermato che la coppia ha bisogno di denaro: “Hanno bisogno di soldi e ne hanno bisogno ora più che mai perché non hanno altra fonte di reddito. Sono legati a Netflix, sono legati al loro libro. E tutte le critiche che accetteranno non significano nulla perché è l’unico modo in cui possono guadagnare i loro soldi”. Parlando a GB News lunedì, il signor Bower ha aggiunto: “Non vedo come i Sussex possano rinunciare sia al contratto Netflix che al libro”.