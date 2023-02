Ha una grave emorragia interna mentre dorme: Apple Watch se ne accorge e lancia l’allarme

L’utente americano DigitalMofo ha raccontato sulla piattaforma Reddit la sua esperienza: dopo un pisolino pomeridiano si è accorto delle numerose notifiche relative al battito cardiaco segnalate dal suo Apple Watch. Preoccupato si è subito recato in ospedale, dove gli è stata diagnosticata una grave emorragia gastrointestinale di cui però non si sarebbe mai reso conto senza l’aiuto del dispositivo.

L’uomo, appesantito dal pranzo, ha schiacciato un pisolino. Ma qualcosa non è andato nel solito modo. E il risveglio è stato da incubo. Ancora in stato confusionale si è reso conto che il suo smartwatch lo aveva sommerso di segnalazioni. Aveva registrato una serie di preoccupanti accelerazioni del battito cardiaco durante il sonno. Un allarme da non sottovalutare. La corsa all’ospedale è stata la sua salvezza: “I medici mi hanno detto che se non fossi arrivato in tempo non ce l’avrei fatta”, ha raccontato.

Turbato dall’incessante prosieguo degli avvisi, l’utente ha raccontato di aver smesso di lavorare per il resto della giornata, decidendo poi di contattare il suo medico di base. Tempo di verificare per telefono i parametri relativi all’ossigeno e alla frequenza delle pulsazioni, e il dottore non ha esitato a chiamare un’ambulanza. Diagnosi: una severa emorragia gastrointestinale di cui l’uomo, malgrado a quel punto avesse appena 3 g/dL di emoglobina nel sangue, non si era minimamente reso conto.

“Esofagite, gastrite e duodendite, oltre a un’ernia iatale – ha spiegato il paziente su Reddit –. I dottori mi hanno detto che se non fossi arrivato lì per una trasfusione in quel momento non ce l’avrei fatta”. Ha poi aggiunto: “Siano benedetti i dottori, gli infermieri e i donatori di sangue, ma se non fosse stato per il mio Apple Watch sarei svenuto e morto senza nemmeno accorgermene”.