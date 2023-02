Guerra in Ucraina, Wang Yi da Macron: “Cina pronta a promuovere soluzione politica in tempi brevi”

Ucraina, Wang Yi: “Cina pronta a promuovere soluzione politica”

La Cina è pronta a promuovere una soluzione politica in tempi brevi per porre termine alla guerra in Ucraina: lo dichiara Wang Yi, direttore dell’Ufficio della Commissione Affari Esteri del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, dopo un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron a Parigi.

“La Cina è pronta a cooperare con la comunità internazionale, inclusa la Francia, per promuovere un percorso di soluzione politica e raggiungere un cessate il fuoco in tempi brevi” ha affermato Wang Yi in un comunicato pubblicato sul sito web del ministero degli Esteri cinese.

Wang Yi ha anche aggiunto che la Cina ha adottato un atteggiamento obiettivo e imparziale nella crisi ucraina impegnandosi a promuovere colloqui di pace.

Wang Yi, secondo quanto comunicato dal ministero degli Esteri cinese, dopo la Francia visiterà anche l’Italia, l’Ungheria e la Russia e parteciperà anche alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, che si terrà dal 17 al 19 febbraio.