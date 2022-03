Guerra in Ucraina, come sta Vladimir Putin: le condizioni di salute

“Vladimir Putin ha attacchi di ira causati dal cancro”: mentre la guerra in Ucraina prosegue senza sosta, continuano a circolare le indiscrezioni sullo stato di salute del presidente russo. Ma come sta veramente il capo del Cremlino? Nessuno lo sa con precisione al momento, visto anche lo stato di isolamento in cui vive Putin.

Secondo il Daily Mail, che cita fonti dell’Intelligence, Vladimir Putin soffrirebbe di un disturbo cerebrale causato da demenza, per via del morbo di Parkinson o della “rabbia di Roid”, cioè l’aggressività che scaturisce dopo il trattamento con gli stereoidi, e che nel caso di Putin gli analisti attribuiscono a una cura per il cancro.

A dimostrazione di ciò, secondo il quotidiano britannico, vi sarebbe il “comportamento sempre più irregolare” del presidente russo nonché il suo aspetto fisico, visibilmente cambiato negli ultimi mesi.

La siderale distanza che Putin manterrebbe con i suoi collaboratori, inoltre, sarebbe causata dalla paura del presidente russo di contrarre altre malattie, come ad esempio il Covid, che finirebbero per peggiorare il suo stato di salute già precario.

Inoltre, come detto, di recente il presidente russo è apparso notevolmente più gonfio intorno al viso e al collo, il che può essere un effetto collaterale degli steroidi, insieme a “cambiamenti di umore e comportamentali”.

Secondo un funzionario francese che ha assistito all’incontro tra il presidente Macron e Vladimir Putin, quest’ultimo era visibilmente cambiato rispetto al faccia a faccia che i due avevano avuto due anni prima.