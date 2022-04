Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 3 aprile 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Prosegue la guerra in Ucraina. Kiev nella giornata di ieri ha fatto sapere, tramite il consigliere presidenziale ucraino Oleksiy Arestovych, che pesanti battaglie sono in arrivo nelle regioni orientali e meridionali del Paese e in particolare per la città assediata di Mariupol. I russi stanno cercando di irrompere nel Donbass con duri combattimenti, che si fanno più aspri tra Izyum a Kharkiv. La direzione chiave in cui i russi vogliono spostarsi è da Izyum a Volnovakha, nella regione di Lugansk, Rubizhne, Lysychansk, Severodonetsk e Mariupol. Intanto sono in arrivo dal Pentagono altri 300 milioni di aiuti militari e il Papa ha annunciato che una “visita a Kiev” è “sul tavolo”. Secondo il Wall Street Journal, “a metà gennaio il direttore della Cia, Burns, fece un viaggio segreto a Kiev per incontrare Zelensky”. Di seguito tutte le ultime notizie sulla guerra in Ucraina ora per ora.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 09.00 – Fonti, “a Odessa bombardati depositi di carburante” – Alcune fonti giornalistiche sui social media affermano che a essere colpiti dai razzi russi a Odessa sono dei depositi di carburante situati vicino al porto. Richard Gaisford, inviato della britannica Itv, parla di almeno cinque punti di impatto. Nelle immagini da lui postate si vedono enormi colonne di fumo nero che oscurano tutto il cielo. Non ci sono vittime a Odessa, secondo l’ufficiale del comando operativo “Sud” Vladislav Nazarov, citato da Unian. Il vice del consiglio comunale di Odessa, Petro Obukhov, ha chiesto ai cittadini di restare in casa e non interferire coi soccorsi.

Fuel storage terminals in Odessa are on fire, after multiple missile strikes early this morning hit the port area of the southern Ukrainian city. We counted at least five separate impact points, having been woken by large explosions that were felt across Odessa. @GMB @itvnews pic.twitter.com/a3X2LI7cGF — Richard Gaisford (@richardgaisford) April 3, 2022

Ore 08.45 – Kiev, “respinti 6 attacchi missilistici nel Donbass” – “Sul territorio degli oblast di Donetsk e Lugansk, nel Donbass l’Ucraina “ha respinto sei attacchi nemici, distrutto quattro carri armati, sei unità di veicoli blindati e sette unità di veicoli nemici”. Lo affermano i vertici militari ucraini in un post su Facebook, riportato da Bbc.

Ore 08.00 – “Esplosioni a Odessa” – Esplosioni sono state registrate questa mattina a Odessa, rende noto il the Guardian, ricordando il timore che, nel momento in cui le forze russe lasciano Kiev, possano estendersi gli attacchi contro il sud del Paese.

Ore 07.30 – Wsj: “Cia svelò prima piano attacco russo a Zelensky” – Il direttore della Cia, William Burns, prima che cominciasse l’invasione russa aveva fornito a Kiev informazioni di grande importanza che hanno aiutato il Paese a preparare i piani difensivi nei primi giorni di guerra. È quanto riferisce il Wall Street Journal, secondo cui “a metà gennaio il direttore della Cia, Burns, fece un viaggio segreto a Kiev per incontrare Zelensky”. L’intelligence americana aveva difatti acquisito maggiori notizie sul piano di invasione russo, “compreso il fatto che includeva un rapido attacco verso Kiev dalla Bielorussia. Il direttore della Cia fornì un pezzo fondamentale di intelligence che aiutà l’Ucraina in misura significativa nei primi giorni di guerra”, per esempio che i russi pianificavano di impossessarsi dell’Aeroporto Antonov a Hostomel, vicino alla capitale ucraina, e di utilizzarlo per paracadutare le truppe che avrebbero dovuto prendere Kiev e abbattere il governo.

Ore 07.15 – Podolyak: “A Bucha uccisi civili disarmati” – Civili disarmati uccisi, in almeno un caso ancora ammanettati, sono stati ritrovati per le strade di Bucha, dalle forze ucraine che hanno ripreso il controllo della località a nord ovest di Kiev, denuncia il consigliere del Presidente Zelensky, Mykhailo Podolyak. “Non erano militari, non avevano armi. Non ponevano alcuna minaccia. Quanti altri casi come questi ci sono ora nei territori occupati?”, si chiede. Ore 07.10 – Kuleba: “Italia mandi armi all’Ucraina, il peggio deve ancora venire” “Vorrei dire che coloro che rifiutano l’invio di armi all’Ucraina in realtà sostengono la continuazione della guerra. Prima noi saremo in grado di espellere i russi e prima la guerra sarà finita”. Lo ha detto Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri ucraino, in un’intervista al Corriere della Sera. “Noi apprezziamo molto Mario Draghi e il mio collega Luigi Di Maio: si sono schierati dalla parte giusta della storia sin dal primo giorno di guerra. Noi ci aspettiamo dall’Italia le armi necessarie a difenderci e siamo felici si sia assunta il ruolo di Paese guida nello sforzo di farci entrare in Europa come membro a pieno titolo. La loro scelta, infine, di farsi garanti della nostra sicurezza negli assetti eventualmente nati dal processo di pace è un segno di grande amicizia e serietà”, ha aggiunto il ministro. Ore 06.45 – Gran Bretagna: “Difesa aerea Ucraina resta serio ostacolo a piani russi” – Nonostante i continui sforzi russi per ridurre la capacità di difesa aerea ucraina, le forze di Kiev continuano ad ostacolare seriamente le operazioni aeree e missilistiche russe. Lo riferisce l’intelligence britannica nel suo ultimo aggiornamento. Di conseguenza, i caccia russi sono ancora vulnerabili ai sistemi di difesa aerea a corto e medio raggio. L’incapacità della Russia di trovare e distruggere i sistemi di difesa aerea compromette gli sforzi di Mosca per arrivare ad un ampio controllo dell’aria e influisce significativamente sulla loro capacità di supportare l’avanzata delle loro forze di terra su numerosi fronti

Leggi anche: 1. Come si è arrivati alla guerra Russia-Ucraina e cosa vuole Putin / 2. Reportage – Chi sono i figli ribelli di Putin: la generazione russa che si oppone alla guerra in Ucraina / 3. Altro che sanzioni: l’Italia si inchina allo Zar e sugli amici di Putin piovono onorificenze